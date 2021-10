Johan Carbonero habló de su futuro: ‘hay que esperar a diciembre’

Johan Carbonero ha sido de los jugadores destacados, de los colombianos en el exterior. Su papel en Gimnasia de La Plata y goles han llamado la atención de todo el entorno fútbol. El extremo habló con el programa De Fútbol Se Habla Así, de DirecTV Sports, sobre lo que ha sido su desempeño en Argentina, qué pasará con su carrera, sueños y el recuerdo de Maradona.



Futuro de Carbonero: mi siguiente paso es seguir demostrando mi talento, en los pocos partidos que quedan acá en Argentina y esperar qué pasa conmigo en diciembre, cuando termine el contrato. Hay que seguir rompiéndola, por un mejor futuro y darle todo lo mejor a mi familia.



Ofertas al futuro y su futuro: como todo jugador joven, me gustaría llegar a Europa. Mis representantes no me han dicho nada, saben que me ha ido bien. No me dicen nada para que esté enfocado y hacer un buen trabajo.



Vida en Gimnasia: En La Plata, el club es lo más grande. Está la rivalidad con Estudiantes, pero donde uno va se encuentra con aficionados de Gimnasia. Tiene el estadio y yo me preguntaba por qué le decían el bosque al estadio, cuando llegué, me di cuenta que el estadio quedaba en mitad de un bosque.



La gente de Gimnasia me ha tratado de la mejor manera y estoy agradecido de ser parte de este club.

Roce en el fútbol argentino: el fútbol de acá es de mucha intensidad, se mete demasiado. Pegan más, no pitan cualquier falta o contacto. Por eso creo que es de los más competitivos a nivel mundial.



Posible llegada a la Selección: ha sido mi sueño, estar en las Selecciones Colombia, tuve el chance del sub 20 con Arturo Reyes. Aspiro a estar en la de mayores. Soñar es gratis y no veo imposible ser llamado y estar en un Mundial de mayores.



Los que han llegado a la Selección son excelentes futbolistas. Creo que encajaría, soy un jugador desequilibrante, rápido e inteligente.

Posicionamiento por banda: en el Once Caldas con Bodhert empecé por ese sector, ahí jugué la mayor cantidad de partidos. En Argentina me cambiaron de banda, pero no tengo problema por jugar en ambos lados.



Su mejor gol: uno que le hice a Nacional en la final de Copa, porque era mi primera final. El estadio estaba lleno, íbamos perdiendo y con mi gol empatábamos. Lastimosamente lo perdimos al minuto final.



Dónde le gustaría jugar en un futuro: sueño con jugar en el Real Madrid con Mbappé.



Recuerdo de Maradona: no pude compartir mucho con él, pero el día que debuté, era el cumpleaños de Diego. Él estaba en el estadio, a todos nos saludó en el camerino y como yo acababa de llegar, me saludó de último. Se me acercó, me dio un abrazo, pero no recuerdo qué me dijo exactamente.