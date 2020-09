Ruggeri le dio con todo a Arango por goleada de River sobre Binacional

Binacional perdió de nuevo por goleada contra River Plate y tuvo un 0-6 en contra y en casa por parte del club millonario, que brilló en su salida de Copa Libertadores.



En 'Espn', Óscar Ruggeri, el 'Cabezón', le dio con todo a Johan Arango por la derrota. Lo insólito es que el exjugador argentino no sabía quién era, pero lo señaló en varios goles del club millonario.

Si tienen 8 minutos para ver este video, van a descubrir que Dios existe. Se llama Oscar Ruggeri. pic.twitter.com/hkvTaaY62W — Escobas y bidones (@escobasybidones) September 23, 2020

"Este cabeza que está acá, caminando y mirando el partido (señalando a Arango en un gol de River). ¿No puede venir a marcar? Está caminando la cancha... Ayudá, están todos corriendo. Un grito no le pegó, le pegó una cachetada para que despierte. No podés hacer esto, mirá cómo está caminando la cancha. Por lo menos ponete a la altura de la pelota", comentó el exjugador y figura de la Selección de Argentina. (Desde el minuto 3:40 en el video citado).



El colombiano no tuvo un buen partido, aunque en los primeros minutos tuvo algunas llegadas a su favor. Sin embargo, de nuevo Binacional decepcionó fuertemente y fue goleado por River.