Jhon Arias en el mercado de fichajes: ofertas e interés en Europa

Jhon Arias tiene 26 años y ya ha madurado lo suficiente en su carrera para dar el gran paso: luego de ganar la Copa Libertadores con el Fluminense de Brasil, ya estaría listo para fichar con un equipo de Europa, así que esperará ofertas en el próximo mercado de fichajes.



Alex Viveros, exfutbolista colombiano y agente de Arias, confirmó que hay interés de equipos de las principales ligas europeas, pero oficialmente solo dos clubes, de ligas emergentes del Viejo Continente, hicieron propuestas con cifras oficiales.



“Hay muchas intenciones, buenos clubes. A inicio del año, Jhon no aceptó una oferta económica de mucho valor para él y para el Fluminense, del Zenit de Rusia, porque priorizó la parte deportiva; creo que tomó una buena decisión de continuar en Brasil, y espera tener nuevas ofertas en el próximo mercado de verano, que sean buenas para el jugador y el club”, confesó Viveros en charla con ‘Deportes Sin Tapujos’.



Además, confirmó que “llegó una oferta del Galatasaray en el cierre del mercado (enero 2024), pero no hubo tiempo para llegar a un acuerdo y la posibilidad sigue existiendo”.



“Si fuera por dinero, Arias hubiera ido a Rusia o Arabia, pero él pone por delante lo deportivo, piensa en la Selección, y por eso sigue en Fluminense, donde está feliz. Para moverse de ese club, es porque lo seduce un proyecto”, aseguró el empresario, destacando que Jhon Arias está enfocado en su carrera, y que no cambiará de equipo solo por dinero.



“Varios clubes han preguntado, en España, Italia, Inglaterra y Francia; pero uno debe ser cuidadoso con lo que dice, porque si no existe una carta con una oferta concreta, eso es especulación”, añadió.



En resumen, “hasta ahora los que presentaron una oferta oficial, con valores y números para una contratación real han sido Galatasaray y Zenit; los demás hay interés, pero están esperando que llegue el mercado grande a mitad de año (de mayo a agosto), y solo queda esperar que Fluminense acepte alguna de esas ofertas”, para que Jhon Arias salte al fútbol europeo.