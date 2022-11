¡Jhon Arias con nuevo apodo! Tremenda comparación con un histórico

¡Qué no se le suban los humos después de tremenda comparación e incesantes elogios! Jhon Arias vive su mejor presente en el fútbol profesional. El colombiano se fue de su país, y desde que firmó con el Fluminense le han llegado cosas muy buenas. Primero, los incesantes elogios en el fútbol de Brasil, segundo, los llamados a la Selección Colombia, pero infortunadamente, por problemas de visado, el chocoano no pudo estar en los amistosos que marcaron el inicio de Néstor Lorenzo.

Sumado a todo lo bueno que le ha sucedido últimamente, Jhon Arias es sin duda alguna, uno de los jugadores más importantes hoy por hoy en el esquema del Fluminense. Ha sido el mejor socio para Germán Cano e indudablemente, uno de los mejores aportadores en el ataque del Flu. Esa dupla ha sido fundamental para los objetivos del club, hasta tal punto de haber podido sostenerse en la parte alta aunque ya no les alcance para el título.



A falta de dos fechas para el Fluminense, y sembrados en la tercera plaza de la clasificación del Brasileirao, el club logró asegurar su paso a la Copa Libertadores del siguiente año con un Jhon Arias jugando los 90 minutos ante el Sao Paulo y un demoledor Germán Ezequiel Cano que anotó los tres goles de la victoria 3-1 contra los paulistas.



En fechas pasadas, a Jhon Arias ya lo habían comparado con el rey del fútbol, Edson Arantes Do Nascimento, o mejor conocido como Pelé, pues en un partido contra Corinthians, a pura velocidad salió el colombiano como una bala por la derecha. Se sacó a rivales de por medio y finalizó mandando un centro que fue rechazado. La cuenta oficial de Fluminense en su Twitter escribió, “no vi a Pelé, no vi a Rivelino, pero vi a Jhon Arias”.



Y meses después, tras el gran aporte de Jhon Arias en el juego de Fluminense, el club le demuestra su aprecio con un nuevo apodo. Sin embargo, puede ser un arma de doble filo, pues no se le puede subir los humos al colombiano tras la gran comparación con el histórico y leyenda del fútbol mundial. Los medios oficiales del Flu no han dejado de elogiarlo y ahora lo compararon con el ‘Rey Pelé’. Tras la victoria contra Sao Paulo, la cuenta oficial escribió, “Jhon Arias es el Pelé colombiano, ¿ok?”.



Después de asegurar clasificación a Copa Conmebol Libertadores del próximo año, ya sea en fase de grupos o en fase previa, Jhon Arias mencionó para la página oficial de Fluminense, “creo que ese era el principal objetivo que teníamos por delante este fin de año y lo logramos. Era muy importante lograr esta clasificación, ya que nos da tranquilidad y confianza para el próximo año. Eso reafirma la buena temporada y la gran campaña que tuvimos en el Brasileirao”.



Jhon Arias puede darse el gran lujo de ser una de las grandes figuras del balompié brasileño, y ahora, condecorado como uno de los mejores colombianos en la historia de Fluminense. Tanto así que puede hacer uso de su nuevo apodo que quedará para el recuerdo siempre, “el Pelé colombiano”, de acuerdo con las cuentas oficiales de su club.