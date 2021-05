James y su pantorrilla: ¿por qué tantas lesiones y cómo recuperarlo?

James Rodríguez volvió a preocupar al Everton, pues el volante sufrió una nueva lesión en su pantorrilla mientras calentaba con sus compañeros, minutos antes de enfrentar a Aston Villa el pasado sábado por Premier League, en partido que perdió 1-2 en Goodison Park.



En Inglaterra lamentaron la tercera lesión de pantorrilla de James, que lo ha hecho perderse 11 partidos en la temporada, demasiado para un jugador que llegó como revulsivo y figura de los ‘toffees’.



Es por eso que ‘Liverpool Echo’ replicó las declaraciones de un prestigioso fisioterapeuta español, que fue consultado sobre cuáles con los motivos para que James Rodríguez tenga tantas lesiones en sus pantorrillas.



Las declaraciones de Marco Sánchez, director de la Clínica Fernando VII en Madrid, fueron dadas a ‘Marca’, que indagó sobre los constantes problemas musculares en la zona de los gemelos y el sóleo del futbolista colombiano.



“La causa más frecuente es porque la que tuvo por primera vez no cicatrizara bien. Eso provoca que ese tejido ya no sea igual, no tiene la misma capacidad de hipertrofia y llegan las roturas musculares de manera repetitiva. También puede venir provocado por la pisada, por su gesto técnico, por el terreno de juego o incluso por el golpeo. Hay pequeños detalles que pueden influir en que un deportista sufra continuas lesiones de este tipo”, indicó el fisioterapeuta.



Aunque repetitivo, el caso de James podría tener solución, aunque depende de los galenos del Everton. “Hay que hacerle una buena exploración. Si es la misma rotura la que se le repite, entonces una de las posibilidades es volver a romper esa cicatriz y hacerla que cicatrice bien. Y lo segundo sería un estudio más profundo por si tiene algún gesto que puede ser lesivo y modificarle esa costumbre”.



Para el médico deportólogo, “esas modificaciones pueden ser las botas, el golpeo, esos cambios en el terreno de juego. Y la falta de hidratación (podría ser otra causa). Si no estás bien hidratado te predispone a romperte los músculos”.