James se prepara para volver: Carpini visualiza partido decisivo

James Rodríguez sigue sin reaparecer en Sao Paulo y aún sigue realizando trabajos de carga física junto a otros compañeros, pero su regreso estaría poco a darse tras nuevas novedades que entregan desde Brasil.





Se especulaba que el técnico de Sao Paulo Thiago Carpini lo tuviera en cuenta para el duelo contra Portuguesa por el Campeonato Paulista, pero finalmente el entrenador decidió dejar a James, Michel Araújo y Rafinha continuando con trabajos de carga, así que no serán de la partida, pero el debut está cerca.

De acuerdo a información de ‘Globo Esporte’, Carpini no quiere arriesgar a sus jugadores y quiere tener la plantilla 100% disponible para el partido de Supercopa contra Palmeiras, primer gran reto de la temporada.



“Es probable que el técnico cuente con todos los jugadores, excepto Néstor, que se recupera de una grave lesión en la rodilla, para el partido contra Palmeiras. Lo que no quiere es tener sorpresas negativas en el camino del Sao Paulo hacia la Supercopa, que enfrentará a los campeones de la Copa de Brasil y del Campeonato Brasileño del año pasado”, referencia ‘Globo Esporte’.



Así las cosas, James Rodríguez aún no jugará en el Paulista y todo parece indicar que estaría disponible hasta la primera semana de febrero, pues la final contra Palmeiras es el 4 de ese mes, aunque antes enfrentarán a Corinthians y podría haber sorpresas antes, pero por ahora, el duelo de Supercopa es el objetivo.