James Rodríguez soltó la bomba y avisó cuándo se retirará del fútbol

James Rodríguez ha tenido una carrera exitosa y aunque sus últimos años ha tenido constantes cambios en cuanto a equipos, el volante se ha mantenido físicamente y su talento es indiscutible.

Aunque en Sao Paulo ha vivido entre críticas, poca continuidad como titular y elogios, el diez sigue trabajando para ser importante en el equipo, así como lo es en la Selección Colombia, donde ha sido figura cada vez que es llamado.



Pese a que James tiene 32 años y su talento está intacto, el volante está pensando seriamente en su retiro, situación que dejó clara durante un stream en Twitch, luego de que le respondiera a un usuario que le preguntó cuándo dejará de jugar fútbol profesional.



Ante la pregunta, James fue contundente y dijo que le quedaban tres años como futbolista, pero que la meta es jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia y ahí tomará la decisión final.



“La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande y en un buen equipo, así que aprovécheme y véanme en estos tres añitos que quedan porque quizás sean los últimos, aunque no sé todavía, estoy pensándolo bien”, dijo James.



De igual manera, el diez colombiano explicó la razón que lo llevaría al retiro, siendo la parte física uno de los temas que tocó, aunque resaltó que lo que quiere es terminar su carrera bien de salud y que no el fútbol lo termine alejando.



“Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento, pero si me siento bien física y mentalmente para jugar un año más o dos, lo voy a hacer, pero todavía no sé. En tres años pueden pasar muchas cosas”, puntualizó James.



Por ahora, habrá que esperar cómo es el rendimiento de James en los años que le quedan y ver en qué equipo se retirará, aunque en el mismo stream no le hizo el feo de retirarse en el fútbol colombiano, pero no aseguró por completo esa posibilidad, así que todo quedó en expectativa.