James y una postura crítica: se refirió a la creación de la Superliga

La creación de la Superliga ha causado revuelo en diferentes sectores del fútbol. Aficionados, clubes, jugadores, técnicos y hasta políticos, han manifestado su desacuerdo con este certamen de clubes europeos, el cual busca 'salvar al fútbol' -así lo expresó Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga-, en medio de una gran crisis económica.

Con el auge de este particular torneo, son varios los equipos que se han pronunciado en contra de esta competencia que involucra a los 12 clubes más ricos e importantes del mundo. Uno de ellos ha sido el Everton, equipo de Premier League que públicamente rechazó la creación de esta competencia.



Justamente, una de las estrellas de los toffees, James Rodríguez, se refirió a esta situación y, a través de su cuenta de Twitch, dio a conocer su postura sobre este torneo que ha causado gran polémica en todo el mundo.



“No sé porqué lo estarán haciendo estos clubes grandes en jugar esa Superliga... El mundo del fútbol tiene que saberlas, pero no estoy de acuerdo con que esos equipos hagan un torneo diferente, es mi pensamiento”, dijo.



Asimismo, Rodríguez Rubio manifestó que, al estar en Everton, se perdería ese objetivo del club de clasificar a competencias europeas para enfrentar a los grandes, asegurando que 'el fútbol pierde su picante'.



"Hay algunos clubes que la han pasado mal, si los clubes grandes la han pasado mal, imagínate los que no tienen mucho dinero, han sufrido mucho. Hacen un torneo solo ellos, pierde el picante el fútbol, ya se está perdiendo sin gente, yo llego a un partido y no hay gente y siento que es un entrenamiento, está bien, yo entiendo lo del coronavirus, eso sí es comprensible, pero ya que varios clubes hagan un torneo solos, no entra en mi cabeza”.



"Digamos pasa un club como en el que yo estoy y en octavos nos toque Real Madrid o Juventus, es un sueño para un club como Everton ganarle al Real Madrid y ya no va a pasar, el fútbol pierde ese picante, como dije, pero bueno, esa es mi opinión", finalizó.