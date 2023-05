James Rodríguez: club de exótica liga le cerró la puerta al jugador

Tras quedar como agente libre luego de que su contrato en Olympiacos finalizará, James Rodríguez tiene propuestas de varios clubes del mundo incluyendo algunos de varias ligas exóticas.



El volante colombiano pese a abandonar otro equipo tiene mercado y de hecho se le relacionó hasta con el Persib Bandung de Indonesia.



Este rumor nació del portal Tribun News en donde indicaban que había un interés fuerte por el mediocampista colombiano. No obstante, el propio presidente del equipo negó que James llegue a su club.

Teddy Tjahjono, director de PT Persib Bandung Dignified, admitió que no sabía sobre esos rumores y que no se ha contactado con James para ficharle: "Todavía no", dijo el directivo este martes.



"El proceso de transferencia está en curso, así que espere el anuncio en los medios oficiales de Persib, todos los días hay un anuncio sobre una extensión de contrato, luego habrá nuevos jugadores, jugadores que terminaron sus contratos, entonces todos los días habrá noticias de Persib”, añadió Tjahjono.



De igual manera, el presidente dijo que el entrenador del equipo, Luis Milla, le entregó una lista de jugadores y en ella no está anotado James por lo que todo indica que el club no prioriza el fichaje del colombiano.



Cabe señalar que además de este club de Indonesia, a James se le ha vinculado con Botafogo, Besiktas y otros clubes.