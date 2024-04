Es su compañero y no duda: 'Luis Díaz es el mejor extremo del mundo'

Solo para algunos está reservado el privilegio de jugar a su lado. A los demás mortales nos toca conformarnos con verlo y disfrutarlos solo por TV.

Y esos elegidos, que se dan el lujo de llamarlo compañero o incluso amigo, tienen una vista privilegiada de lo que en realidad es el talento de Luis Fernando Díaz.



Solo ellos pueden descifrar su velocidad, su instinto, su inteligencia de juego y su compromiso sin falta con su equipo y por eso su opinión es tan respetable.



Es el caso de James Rodríguez, su compañero de fórmula en la Selección Colombia, para quien no existe ninguna discusión sobre la realidad del hombre de Liverpool que ha explotado recientemente vestido de amarillo.



“Hoy (ayer) hizo gol y para mí es el mejor extremo del mundo ahora mismo y ojalá que gane la Premier League y todo lo que tenga para llegue con confianza a la Copa América”, afirmó James Rodríguez en una interacción en Twitch.



Y no es el único que tiene una opinión tan alta del colombiano. Uno de sus compañeros en Liverpool, quien además es campeón mundial, destacó lo que es jugar con el guajiro: "‘Luchito’ es un crack. La verdad que tiene una habilidad que es increíble. Hoy por hoy, sin duda, es uno de los mejores sudamericanos del mundo, creo yo”, dijo Alexis Mac Allister.

​Para James es imposible no ilusionarse con este momento del hombre más importante del equipo nacional: "La Copa América es nuestro sueño, hay que hacer las cosas bien y que todos estemos finitos, como estamos ahora”, dijo. ¡Que se cumpla!