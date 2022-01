Y si llega así a Colombia, ¿cómo no ilusionase con James Rodríguez?

Los críticos de James Rodríguez van a necesitar nuevos argumentos en este 2022, que no sean la falta de continuidad, la poca competencia, la sucesión de problemas físicos.

Desde el regreso de la Liga de Catar, para la Navidad de 2021, no falló nunca: jugó los últimos cuatro partidos y registró tres asistencias. Cumple. Y no se ha lesionado, lo que no es poco. Otra discusión es que su equipo sume dos derrotas y dos victorias y no pueda sostener las ventajas por sus debilidades defensivas, especialmente.



Viene de un doblete, uno con derecha y otro con un lindo gol de tiro libre de zurda, y eso no solo dispara su confianza sino que ha servido para firmar un número redondo: 100 goles en las 8 ligas profesionales en las que ha jugado.



Se han beneficiado de su magia Envigado (9 goles), Banfield (5), Porto (25), Mónaco (9), Real Madrid (29), Bayern Múnich (14), Everton (6) y Al Rayyan (3), desde el debut, en el lejano 2006.



Esta es, además, la séptima vez en su carrera que el creativo lora un doblete y una asistencia en un mismo juego (el último antecedente fue en 2020, contra Brighton en Premier League), lo que no es poco considerando que es Catar la liga más débil en la que ha actuado, pues las demás fueron ligas top.

​

​Así que, cuando faltan solo 17 días para enfrentar a Perú en Barranquilla, es inevitable ilusionarse con la inspiración de quien fuera el mejor de la cancha en la última salida contra Paraguay (0-0) por las Eliminatorias a Catar 2022. De aquí hasta esa convocatoria tendrá dos partidos más para meterle minutos a las piernas... por las dudas.



Es cierto que Luis Díaz también viene inspirado, que Muriel es otro con doblete en el último fin de semana, que Zapata venía bien hasta la lesión y parece estar cuidándose para su país, que Falcao está sano, pero que llegue el pasador, el creador, el de la chispa que ponga la pelota en los pies de los delanteros, ya es una invitación al optimismo.