James llegará con minutos y forma: buena presentación del volante

James Rodríguez generó expectativa en las horas previas, pues se hablaba de que el colombiano no sería inicialista, para poder tomar rumbo prontamente a Barranquilla, para integrarse a la convocatoria de Reinaldo Rueda. Finalmente, Blanc lo tuvo entre los once elegidos para el compromiso contra Al-Ahli. Empate a un gol, donde mostró cosas interesantes.



Sobre el planteamiento y la idea del francés, era de tenerlo en una de las bandas, para que abriera la cancha y fuera una opción de pase, además de aprovechar sus capacidades en la zona ofensiva, integrándose al ataque, pero sin mayor éxito.



Movilidad, mucha más de la acostumbrada en James. El colombiano llegó a intercalar en las dos bandas en más de una ocasión, siempre en dirección de cara al arco, para poder generar mayor peligro y ser el conductor y cerebro en la generación.



La actitud se vio en el primer tiempo, pero las limitaciones de sus compañeros y la virtud del Al-Ahli no permitieron que el ataque sacara frutos. Los errores en defensa por parte de AL-Rayyan fueron evidentes y aprovechados, pues José Pozo puso el primer gol del partido al minuto 23.



Siempre se mostró como opción de pase, por izquierda, por derecha y en el centro, para abrir los espacios. En una incursión suya, llegó el empate del Al-Rayyan, pese a que no fue su obra, si dejó el sello James.



Un remate desde fuera del área, por poco se mete en el arco. El arquero dejó el rebote para que Brahimi aprovechara y enviara la esférica al fondo. El empuje no fue suficiente, pues el arco se fue cerrando de a poco y las opciones por parte del Al-Rayyan perdieron claridad en el último tercio del ataque.