Jorge Fossati sobre James: ‘Todo dependerá de él y su mentalidad’

James Rodríguez continúa en su preparación para ponerse a punto y debutar con el Al-Rayyan. La expectativa es alta, de ver en qué condición se encuentra, tras la no convocatoria por parte de Blanc, debido a sus problemas físicos. Jorge Fossati tuvo paso por el club donde se encuentra el colombiano en 2015.



El uruguayo habló con FUTBOLRED sobre lo que le puede esperar a James, afirmando que tiene todo para retornar a la elite del fútbol mundial, siempre y cuando dependa solo de él.



Ausencia en la Selección Colombia: No está hace varios partidos. El técnico sabrá por qué, evidentemente la inactividad de partidos es lo que hace que Rueda no lo llame. No hay que hablar de sus cualidades, lo conocen muy bien allá en Colombia. Es un jugador enormemente capaz de tres cuartos de cancha en adelante. Los uruguayos tenemos el mal sabor de aquel gol en el Mundial de Brasil, un golazo. Son momentos, los jugadores tienen sus instantes. No tengo la menor duda que dependiendo de su mentalidad, esta ida a Catar le vendrá bien para ponerse a punto, para tener la continuidad necesaria y retornar a la Selección. Es un jugador que está entero, que simplemente necesita retomar su mejor nivel.



Proceso de adaptación a Catar: Lo que pasa es que la gente repite cosas y sin tener el conocimiento, se crea confusión. Es verdad que el clima en Catar es muy caluroso, pero, en Barranquilla juegan de locales, que yo sepa allá no hacen 25 grados, llegan a 35 y con una humedad que no se la banca nadie. Entonces tenerle tanta aprehensión a eso desde el lado de los colombianos no cuadra. Yo sé que es jugar en Barranquilla, en Santa Marta.



Te diría que en Doha y en todo el golfo la temporada regular va en marzo, abril y mayo, ya en junio no se juega, porque empieza el verano fuerte. Pero cuando vuelves en agosto sigue el calor, pero de septiembre a marzo hace un clima espectacular. Por eso digo que el Mundial en Catar será de lo mejor que hemos visto.



He repetido y lo vengo diciendo hace 10 años, se juegan los mundiales en junio porque hay 10 clubes de peso económico y político en Europa que son los que mandan. Si no, no hay nadie que entienda un poco de fútbol cuando el jugador tiene 50 o 60 partidos encima, lo único que quiere es irse a una playa a descansar. Se jugará en noviembre diciembre con un clima espectacular. Será maravilloso.



Con toda esa infraestructura, James está gozando ahora. Él debe saberla aprovechar, si va pensando solo en el dinero, pues en cualquier lado no le servirá solo para hacer dinero. Pero si va con la mentalidad de recobrar su mejor nivel, la Liga de Catar le da todas las posibilidades para retomarlo.



Posibilidad de que retorne a la elite del fútbol mundial con su paso en Catar: No tengo la menor duda, yo te puedo poner un montón de ejemplos. Luego de estar en Catar. Por ejemplo los brasileños que retornaron a su país, estuvieron en su mejor nivel y en lo internacional. Muchos replican sin saber dónde queda Doha, hay que conocer un poquito más, repasar en Google qué hizo Emerson Sheik en Japón, Catar y fíjate lo que hizo, llegó a Francia, volvió a Catar y regresó a Brasil para ser campeón con tres equipos distintos. El que habla desde lejos, es porque simplemente quiere opinar y generalmente son quienes no tienen reverenda idea de eso.



Sergio Cortés

Redacción Futbolred

@seracoca_95