‘James no sabe en qué mundo está’: duras críticas de Freddy Rincón

Apareció Freddy Rincón, el histórico exfutbolista colombiano con quien James Rodríguez cazó polémica en los últimos días. El futbolista del Real Madrid tiene rencor por los comentarios del ‘Coloso’ de Buenaventura sobre su suplencia y su falta de competencia, tanto en el club merengue como cuando pasó por el Bayern Múnich.



James despreció a Rincón para estar entre los mejores jugadores de la historia del fútbol colombiano, diciendo que el tres veces mundialista, y campeón del primer Mundial de Clubes con el Corinthians brasileño, estaba “un escalón más abajo” que el mismo James, y que Carlos Valderrama o Faustino Asprilla.



“James está resentido conmigo, no sabe en dónde está pisando ni en qué mundo está”, dijo Rincón en el programa radial ‘Deportes Sin Tapujos’. Y agregó: “James Rodríguez que hable lo que quiera, si a él lo hace más protagonista decir que es el mejor en la historia de Colombia, ahora que nadie habla de él, pues que siga hablando. Yo sé lo que hice en el fútbol, si eso le sube el ego a James pues tampoco está equivocado”.



Rincón lamentó las declaraciones de James, en entrevista con el motivador Daniel Habif, en las que habló del frío alemán, y que pudo ser una de las causas para no quedarse en el Bayern Múnich, hoy campeón de Europa.



“Yo no creo que un jugador, en su sexto sentido salga a decir una cosa de esas como la que manifestó James acerca del frío. La única cabeza en la que cabe dar una declaración de esas, que no se adaptó en Múnich por el frío, es en la de él”, apuntó.