'James no se quería ir de Envigado a Banfield por jugar al lado mío'

James Rodríguez empezó su carrera futbolística en Envigado, club con el que salió campeón de la segunda división. El colombiano, luego tuvo su primer fichaje internacional y fue a brillar a Banfield de Argentina.



Néider Morantes, experimentado futbolista colombiano, fue uno de los referentes que tuvo el '10' de la Tricolor en el equipo antioqueño. Morantes, por su parte, recordó y elogió al volante del Real Madrid.

“Cuando James estaba en Envigado y ya lo estaban negociando para Banfield, me acuerdo de las palabras de Juan Pablo Upegui que él no se quería ir por quedarse al lado mío y creo que fue a regañadientes que lo mandaron para Banfield", dijo Neider Morantes en el 'Vbar Caracol'.



Finalmente, dejó elogios y apoyo para James, que no tiene un buen momento en Real Madrid: “James es un talento. Es el ídolo de nosotros. Yo creo que a James hay que cuidarlo y quererlo. Él más que nadie sabe todo lo que tiene para darnos. Lo más importante es que se sienta tranquilo y que juegue con el mayor amor".