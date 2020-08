James no pierde la magia: Real Madrid quiere venderlo con este video

James Rodríguez no pierde oportunidad para mostrar su talento y qué mejor que hacer en una práctica, con todo el plantel del Real Madrid a disposición, para dejar claro que si no juega es porque Zinedine Zidane no quiere, porque el futbolista tiene intacta su magia.

Así sucedió este sábado en el partido de preparación que jugaron en Valdedebas. El Real Madrid registró en video una jugada de ataque en la que James terminó asistiendo a Marco Asencio. Siempre usando su cabeza, el colombiano habilitó al atacante para uno de los goles del partido.



Si Real Madrid quiere vender al cafetero, con este video puede ofrecerlo a cualquier club en el mundo.