¿Qué traman? James habló de Everton y de misteriosa charla con Vidal

La actualidad de James Rodríguez es Everton y la Premeir League, al menos hasta que se vuelva a abrir el mercado, en enero de 2022.

Por ahora, según el propio zurdo, las noticias son buenas: "estoy entrenándome para jugar, estoy apto, entrenando de buena manera, bien, fuerte, así que nada, bien, tranquilo", dijo en una transmisión en Twitch.



La otra favorable novedad es que ya no tiene dudas sobre el calendario de su club: "Everton juega el lunes, si me quieren llevar estoy apto, con ganas, quiero jugar si me toca jugar. Estoy contento porque acá los fans me han dado mucho cariño... Disponible y preparado para todo lo que viene, apto, apto", insistió.



Pero lo que dejó una gran incógnita es que, sin mencionar la palabra 'futuro', dejó en el aire la idea de que algo se está moviendo tras bambalinas.



James contó que este mismo jueves habló con su buen amigo Arturo Vidal, rival de la Selección Colombia por las Eliminatorias a Catar 2022. Pero, al parecer, fue ese el único tema que no tocaron.



"Hoy hablé con él (Vidal), no voy a contar porque hay muchos chismosos... Del partido nada, le deseé buena suerte y hasta ahí, no quiero contar más ná!", dijo, con una sonrisa cómplice.



Vidal juega en Italia y no fueron pocos los que le preguntaron si tenía que ver con un posible aterrizaje en el Calcio. Vale recordar que el zurdo sonó con insistencia para esa liga en el último mercado de verano. Pero también es cierto que ambos están en el último año de contrato, Vidal en Inter y James en Everton, y podrían estar trabajando en volver a jugar juntos, como lo hicieron en el pasado, en Bayern Múnich, cuando se hicieron entrañables amigos. Habrá que esperar a saber de qué se trató la famosa charla...