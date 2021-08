Los cinco culebrones colombianos que llamarán la atención en agosto

Agosto promete nuevos vientos para varios futbolistas colombianos en Europa. ¿A favor o en contra? El último día de este mes, martes 31, se cerrará el libro de pases y el mercado promete muchos cimbronazos para los cafeteros.

A partir de este domingo, empieza la cuenta regresiva para saber qué va a pasar con varias figuras, que están en el limbo según las informaciones que llegan desde el Viejo Continente.

James Rodríguez

Parecía que iba a ser la temporada de James en el Everton, pues trabajó fuerte en su recuperación, no tuvo competencia de selecciones a mitad de año y tenía todo preparado para brillar en la Premier League. Sin embargo, Rafa Benítez llegó a dirigir a los ‘toffees’ y las cosas se complicaron.



Ahora resulta que el entrenador ya le dijo que no lo tendrá en cuenta y el volante anda buscando un equipo “donde lo quieran a uno”. El panorama en el mercado empieza a cerrarse, así que Jorge Mendes, su agente, deberá encontrarle el sitio apropiado para que Rodríguez siga en la élite.



Falcao García

En Turquía dicen que el Galatasaray se cansó de pagarle un sueldo muy alto y no poder disponer del ‘Tigre’ a tope durante toda la temporada, pues las lesiones no le han permitido tener constancia.



Con ganas de seguir en la Selección Colombia, Radamel quiere encontrar un equipo que lo mantenga en competencia, ojalá en Europa, y firmar un último contrato antes de cerrar su carrera.



Luis Díaz

Revelación, goleador y figura con Colombia en la Copa América. Está llamado a explotar esta temporada y el Porto quiere retenerlo para que muestre su madurez en la Liga de Portugal y así poder venderlo en un año mucho más alto.



Aunque hay equipos que lo miran de reojo y solo esperan tener lista una oferta que pueda convencer a los dragones de soltarlo ya.



Dávinson Sánchez

El Tottenham Hotspur no termina de convencerse con el central colombiano. Es por eso que espera confirmar el fichaje del argentino Cristian Romero, revelación en la Copa América y jugador consagrado en Atalanta.



La pregunta es si Dávinson se quedará y recibirá otra oportunidad, lo tendrán como moneda de cambio en las operaciones de fichaje, o lo venderán.



Jefferson Lerma

Es figura del Bournemouth y el Valencia español lo quiere. El detalle es que el equipo inglés no lo quiere dejar salir si no es por venta o por una propuesta innegable. El equipo ‘ché’ no tiene tanto dinero, pero insiste en el volante. ¿Qué pasará?