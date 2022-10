James Rodríguez se gana elogios de todas partes: Everton no lo olvida

Everton empieza a recuperarse en la difícil y competitiva Premier League después de una temporada complicada luchando por no descender. Los ‘Toffees’ tampoco viven su mejor presente en la competencia, pero poco a poco han vencido a algunos rivales importantes para acomodarse en la decimosegunda casilla.

Frank Lampard ha tenido la confianza plena de los directivos, pero el estratega inglés no titubea en decir que hace falta un jugador más que talentoso en su plantel, y ahí es donde aparece nuevamente el nombre de James David Rodríguez Rubio. Con el Everton, James volvió a sufrir el nombramiento de Rafael Benítez como director técnico con el que no pudo calar de la mejor manera.



Sin embargo, James Rodríguez, el ahora jugador del Olympiacos sí alcanzó a llegar a la importante cifra de 26 encuentros jugados con la casaca azul del Everton. Pudo anotar seis goles y asistió en nueve ocasiones, armó una gran sociedad con Dominic Calvert-Lewin.



Quien tomó el rol similar de James Rodríguez es Anthony Gordon, pero Frank Lampard es realista y sabe que hace mucha falta la magia y la zurda de James en el plantel. En Olympiacos en la actualidad, el colombiano ha disputado cuatro juegos dando dos asistencias y anotando un gol.



Más que los goles, aunque también se desarrolla muy bien en esa faceta, James Rodríguez tiene pinceladas mágicas para asistir a sus compañeros, y con Dominic Calvert-Lewin tuvo un gran socio. Frank Lampard lo extraña pese a que nunca lo pudo dirigir. “James era un tipo de jugador muy particular, el tipo de jugador que con toda honestidad no tenemos ahora y eso es todo. Es encontrar otras formas de conectar al equipo para que Dominic no esté aislado en su forma de jugar”, mantuvo Lampard en rueda de prensa.