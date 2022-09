Empieza operación recuperación de James: ¿cuándo juega en Olympiacos?

El primero que lo reconoce, con toda seguridad, es él: su pobre nivel competitivo queda en evidencia cuando se cruza con compañeros de Selección Colombia que sí están jugando regularmente y por eso la tarea, desde ahora mismo, es empezar a recuperar ya la forma física.

Pero cuidado que su historial de lesiones le exige también tomarse con mucha responsabilidad ese regreso, pensando antes en cada riesgo: si llega una baja ahora, recién llegado a Olympiacos y con necesidad de entrar en el circuito de juego de manera urgente, todo su esfuerzo será perdido.



El nuevo DT, el español Míchel, lo espera ansiosamente y esa ya es buena noticia. ¿Cuándo se pondrán a prueba los dos en el fútbol griego? Hay fecha.



La cita es el próximo domingo 2 de octubre, a las 8:00 a.m. (hora colombiana) por la sexta fecha de la Superliga, en el estadio Georgios Karaiskakis, contra Atromitos. Se trata del duelo entre el quinto (8 puntos) de la tabla contra el séptimo, con las mismas unidades, por lo cual la exigencia será alta.



Sin embargo, una noticia no alegra en Colombia: el partido no será transmitido por el canal dueño de los derechos deportivos, pues no se calculó la importancia que tomaría la liga con la llegad de James.