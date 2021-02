¿Se crece o se esconde? La verdad de James contra grandes de Premier

Era un partido para ganar confianza, más que nada. Saberse con los mismos puntos de un gigante y con los puntos que hoy lo dejarían en zona de clasificación europea, con un partido menos, era un baño de seguridad que había que darse tras dos derrotas en línea en casa.

Ese ha sido el gran botín del Everton tras la victoria 0-2 contra Liverpool, que lo tiene séptimo, ahí nada más, a tres puntos de Chelsea y a 5 del sorprendente West Ham para entrar a zona de Champions League. ¡El equipo de Ancelotti, se mira exactamente donde se quería ver!



Y es que ganar un clásico da licencia para presumir al menos hasta la siguiente gran cita. Sí, se pierde un día ante Fulham y otro se le gana a un campeón de Premier, y eso habla de una irregularidad que hay que corregir, pero por ahora, al menos por este instante, merece cuenta de cobro: "hemos hecho historia, estoy muy feliz de poder estar, hay que estar listos y tener mente fuerte para ganar”, dijo James Rodríguez en el mismísimo Anfield.



De hecho, Anfield es una cancha que se le da muy bien pues en sus tres visitas terminó con dos victorias y un empate: con Real Madrid jugó allí en octubre de 2014 por Champions League y dio asistencia a Cristiano; en 2'19 volvió, ahora con Bayern, en el 0-0 de octavos de final del torneo europeo y ahora suma este inolvidable 0-2 a su lista.



James. El hombre de la asistencia en el minuto 3, el que no necesita 90 minutos de exhibición porque le basta el instante de magia que hace a Everton un equipo punzante. "Rodríguez abrió sin esfuerzo la defensa del Liverpool para ayudar al Everton, y Richarlison, a iniciar el curso de los eventos que llevaron a una primera victoria en Anfield desde 1999. El colombiano, de nuevo en el once inicial, estuvo en el terreno poco más de una hora. Su asistencia en el tercer minuto fue uno de los pocos momentos en los que pudo influir en el juego en el tercio de ataque, y gran parte de su mejor trabajo fue ayudar a la defensiva. Pero James había hecho el daño desde el principio y Ancelotti sabe que esta noche ha hecho su trabajo", escribió el diario Liverpool Echo.



Es llamativo cómo se reconoce afuera el trabajo defensivo que en su país tanto le critican. Es más curioso todavía ver que lo critican y cuestionan su rendimiento contra los grandes de la Premier League.



Por eso, para salir de una buena vez y examinarlo, a un mes de Eliminatorias, sobre realidades comprobables, valdría saber cómo fueron sus presentaciones cada vez que se midió a los clubes más fuertes de Inglaterra. Vale decir que, cuando su físico se lo permitió y no tuvo lesiones, el resultado fue muy aceptable.



Esta es la relación de partidos del zurdo contra las potencias de la Premier en su primera temporada en esta liga, lo que no es un detalle menor:



20-02-21 Liverpool 0- Everton 2/ 61 minutos y una asistencia

17-02-21 Everton 1 Manchester City 3/ 22 minutos

06-02-21 Manchester United 3 vs Everton 3/ 68 minutos, 1 gol

07-11-20 Everton 1- Manchester United 3/ 79 minutos

12-10-20 Everton 2- Liverpool 2/ 90 minutos, 1 asistencia, 1 amarilla

13-09-20 Tottenham 0- Everton 1 / 90 minutos



Son 8 puntos de 18 en juego, dos asistencias y 1 gol. Son números en verde para un jugador que, según la propia crítica británica, hace diferencia cuando está en la cancha no a fuerza de sacrificio sino de talento... Es más de lo que extraña, por poner un ejemplo, un equipo como Tottenham...



Es una realidad que James se perdió cinco duelos contra titanes de la Premier, todos por lesión: no estuvo en las victorias contra Arsenal (2-1), Leicester (0-2) y Chelsea (1-0), ni en la victoria contra Tottenham por FA Cup (5-4), ni en la derrota contra Mnajcester United (0-2). Y sin él se sumaron cuatro victorias y una derrota. Sí y fue un 'breake' que Ancelotti usó para apostar más al sacrificio. Pero el italiano, un ganador nato, sabe que los títulos no llegan y los puntos no se suman solo a fuerza de aguante. Hay que abrir la puesta al que inventa, al que rompe, al que ve espacios donde nadie más mira. Hay que apostar y, cuando es el caso, defender a James. Muchos atacan incluso lo bueno...