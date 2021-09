¡Recargando baterías! Así la pasa James durante la fecha Fifa

James Rodríguez es tema de conversación tanto en Inglaterra como en Colombia. El volante creativo no fue convocado por Reinaldo Rueda a la triple jornada de Eliminatorias y tampoco logró su objetivo en el cierre del mercado en Europa: cambiar de club.

Así, en medio de la situación poco afortunada, el cucuteño sorprendió con una foto en un avión, lo que hacia dudar de su continuidad en el equipo toffee; sin embargo, a través de sus redes sociales, se conoció que fue un viaje de descanso para 'recargar baterías'. ¿Hará parte del Everton de Benítez?



Si bien su continuidad en el conjunto de Merseyside no es segura, el mercado de fichajes lo dejó con los pies en Inglaterra y es por esto que deberá ganarse un cupo entre los once de Benítez si quiere volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia.



Rodríguez, de 30 años, dejó a un lado la polémica con las decisiones del cuerpo técnico de la Tricolor y aseguró que no tiene ningún problema con la Selección, lo que indica que podría regresar al combinado nacional para la próxima fecha Fifa que se jugará en octubre. ¡A ponerse las pilas!