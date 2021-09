¿Más kilos en ataque? Reinaldo Rueda dio pistas del onceno en Asunción

Reinaldo Rueda dejó pistas de lo que será su formación contra Paraguay, buscando conseguir el resultado para seguir sumando en Eliminatorias. El estratega habló en rueda de prensa, dejando varios detalles para analizar desde la formación, el trabajo y las dificultades que han atravesado con las condiciones actuales.



El vallecaucano fue enfático, destacando la entrega de todo el grupo completo, además, de la posibilidad de jugar con dos delanteros en Defensores del Chaco, apuntándole a un resultado positivo.

Rotaciones contra Paraguay: Estamos en proceso, ayer se hizo una práctica con énfasis en los jugadores que no actuaron, los que no estuvieron los 90. Los que estuvieron en La Paz hicieron un trabajo regenerativo, esperando que con el transcurrir de las horas podamos contar con ellos. A excepción de Andrade, todos están en buenas condiciones.



Trabajo con Rafael Santos Borré y su integración al grupo de Eliminatorias: Se analizan muchos factores, como la evaluación de su llegada diferenciada. Realizamos dos unidades de entrenamiento con el equipo completo, dependiendo de la llegada de los deportistas. Hicimos la logística para minimizar lo que es altura. Por la situación actual, hay un componente diferente en estas Eliminatorias.



No es lo mismo cuando uno está en Sudamérica o Argentina y hay que ir a Barranquilla que estar en Europa y volver al continente. La experiencia no da muchas observaciones, como el cambio metabólico. Se integran muchos factores aparte de lo que se ve en la cancha y las prácticas.



Ausencia de Andrade por lesión: Sufrió un esguince de tobillo, luego de esperar las 48 horas para que el hematoma bajara y con los exámenes. No hay fisura ni fractura, pero es una respuesta que solo se podrá determinar con el transcurrir de las horas y el tratamiento del departamento médico.



Características distintas que tendrán en Asunción: Vamos a disputar este partido, en La Paz tomó características sin comparación por la plaza. La propuesta nuestra es hacer un duelo inteligente, conscientes de lo que podemos dar, de la prioridad de sumar. De nosotros dependerá nuestra propuesta y poder controlar las bondades del rival.



Todos los partidos son diferentes, como referencia para este partido contra Paraguay no hay que tener en cuenta los partidos anteriores de ambos. Las nóminas pueden ser cercanas, pero van a variar, por la respuesta de nuestros jugadores y las condiciones en Asunción. Cuando recién se reencuentran los jugadores, el primer partido cuesta, ya el segundo se ganan las unidades de entrenamiento. Ese comparativo es complejo, no tenemos referencia para igualar lo que ambos hicieron.



Defendió la convocatoria de Baldomero Perlaza, destacando su trayectoria como profesional: Toda la gente que está en la concentración están dispuestos. La situación de Baldomero era una de las apuestas, luego se evaluó otras situaciones y fue una de las decisiones que me han hecho pensar, no solo por su comportamiento en Nacional sino lo que le valoramos en sus apariciones desde antes. Será importante para nosotros, tiene madurez, control mental y siempre está dispuesto.



Labor realizada por Roger Martínez y su buen nivel desde lo deportivo y personal: Felices por él. No tuvimos la fortuna por la situación previa a Copa y por su comportamiento. Fue recibido por el grupo, ha trabajado bien en las dos prácticas. Mostro un comportamiento y situaciones que me llevaron a ponerlo como inicialista. Es un jugador que actúa en altura en México. No solo por el gol, tuvo una buena labor desde lo táctico.



Variantes posibles en el frente de ataque, con el objetivo de tener mayor volumen en esa zona: Es una alternativa, el tener dos delanteros. Hicimos un trabajo corto ayer, con Falcao-Borja, Borré-Falcao. Son posibilidades para tener en cuenta. Es bueno que haya sincronización por lo que son sus características, contando con el mismo Roger. Hay que tener en cuenta la situación en la tabla y si los volantes pueden nutrirlos, será una apuesta valida.



Todo pasará por como asimilemos la propuesta de ellos. Será un equipo que tendrá apuesta ofensiva, en su casa, con desdoblamiento de los laterales para luego generar juego aéreo. Será importante la posesión que tengamos y el control del partido, para que ellos no tengan esa disposición. Habrá espacios desde el fondo y debemos interpretarlos. No nos sirve tener muchos delanteros i no hay orden, gestión del balón. Por ahí pasará el trámite del juego.



Defendió a William Tesillo, destacando su labor desde lo táctico en defensa: Es una apuesta que en Eliminatorias y en Copa nos ha dado la posibilidad de recuperar la confianza defensiva. Colombia venía de recibir 11 goles en tres juegos. Hemos enfrentado 10 partidos, primero hay que buscar ese orden defensivo. Tesillo no gusta desde lo óptico, para la tribuna. Cumple con una función específica. Jugó muchos años como central y ahora como lateral. En el caso de Paraguay, juega Junior Alonso como lateral y en Mineiro como central.



Francia con Pavard y Hernandez pueden jugar de centrales y como laterales. Son muchos los casos. Dependiendo de los rivales y es una situación que no le hace bien al jugador, hay un encasillamiento injusto por lo que es su rendimiento. Siempre estamos en evaluación.



Entorno anímico de la Selección respecto a lo ocurrido con Queiroz en los jugadores: Por fortuna es lo que se palpa, es una pregunta para ellos que han vivido la situación. Es una salud frágil la de la Selección Nacional. Como todas las relaciones interpersonales, por la complejidad de las personalidades. Todos debemos hacer un esfuerzo por cuidarla, los que están alrededor, logístico, administrativo, los jugadores hacen el esfuerzo para poner su talento al servicio del equipo y para dejar a un lado esos momentos críticos que vivieron en noviembre.



Sensación por el regreso a la Selección y de volver a encontrarse con algunos pupilos del pasado: Es una bendición tener esta misión de orientarlos. De reencontrarnos con varios y es lo lindo desde lo humano y profesional, más con la madurez que han tomado. A algunos los conocimos jóvenes y ahora están maduros. Hay un gran respeto en las dos direcciones, de ellos hacia nuestro trabajo, el compromiso que tienen con la Selección. Es un momento bonito, por fortuna los tenemos y es la gran riqueza de estos muchachos. Tienen su formación futbolística.