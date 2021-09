James, borrado en Everton: ¿cómo volver a contar? Técnicos lo explican

James Rodríguez está borrado en Everton. No cuenta ni ahora que las figuras Richarlison y Calvert-Lewin están al margen por lesión, o que se extraña el liderazgo y la experiencia de Coleman y Pockford. Un hombre con la cancha del zurdo podría dar una mano en juego y en manejo pero ni en ese caso de emergencia lo quiere usar el técnico Rafa Benítez.

Para el diario Liverpool Echo, que cubre diariamente los entrenamientos, hay algo que no termina de aclararse en las declaraciones del DT, pues el jugador entrena a la par de todos y de repente, sin que medie nada anormal, sale el español a hablar de un "temor por el músculo" que a nadie termina de convencer.



A Benítez, al parecer, le cuesta pasar la página de las diferencias que tuvo con el colombiano cuando ambos coincidieron en Real Madrid y, a la luz de los hechos, esa situación está lejos de cambiar, aunque ambos sepan que les conviene un nuevo comienzo: el futbolista necesita minutos para volver a contar en Selección Colombia -al menos- y mejorar su imagen de cara al mercado de invierno y el DT bien podría echar mano de su talento en partidos como el de este fin de semana, en los que se cierran las ideas y se extraña un chispazo que haga diferencia.



Y ahí está todo estancado, con ese cruce de informaciones parciales, verdades a medias y dudas sobre el real estado físico de un hombre que podría ser clave en las Eliminatorias a Catar 2022. Por eso FUTBOLRED ha contactado a entrenadores nacionales y extranjeros, con experiencia en clubes pero también en selecciones nacionales, para buscar vías de solución a un problema sobre diagnosticado: ¿qué debe hacer James para reaparecer? Estas son sus respuestas:

1. ¿De qué depende que un entrenador pueda cambiar su opinión sobre un jugador con el que tuvo problemas en el pasado?





Luis Fernando Suárez

Colombiano, mundialista, actual DT de Costa Rica

Mi opinión es muy subjetiva, soy entrenador. Sinceramente digo que uno no tiene mucho por ganar porque casi siempre el dejar de lado a un jugador con el ego muy alto o haya incurrido en algunas situaciones, pero tenga buenas condiciones, es como pegarse un tiro en el pie. En determinado momento uno trata de que todo salga bien, no mriar para otro lado pero buscar soluciones a las cosas. En un porcentaje muy alto todos intentamos hacer eso. Me parece que uno nunca piensa en problemas del pasado sino en darles oportunidad a todos los jugadores y que con su fútbol den la oportunidad de triunfar.



Juan Cruz Real

Argentino, Excampeón de Liga con América

Depende mucho del problema que haya tenido el DT con el jugador, pero si tiene que ver solo con el trabajo, para mejorar la relación tiene que haber, de las dos partes, un convencimiento de querer arreglar esa situación-relación entre dos seres humanos, antes que hablar de DT o jugador. Tendrá que primar las ganas y la intención de recomponer la relación.



Francisco Stifano

Venezolano, actual DT de Rionegro Águilas

El técnico debe aprender a diferenciar lo que es un problema personal al fútbol. A veces uno está en distintos países y eso exige diferenciar eso, mientras el jugador te rinde en el campo hay que apartar todo. El fútbol te deja amigos muchas veces, pero a ti no te contratan para eso, te contratan para que el rendimiento del equipo y de los jugadroes crezca. Si eso incluye al jugador y tiene un buen rendimiento, lo demás pasa a un segundo plano.



Néstor Otero

Colombiano, Ex DT de 14 clubes

Considero que ninguna situación o conflicto es eterno, hay situaciones que con el tiempo se pueden subsanar, se pueden corregir. Si el entrenador es una persona con ética y el mismo jugador lo mismo, los problemas se pueden superar. Creo que si son profesionales y el jugador entiende que fue una situación del pasado, y que se puede corregir y superar no hay ningún problema. Depende de la calidad de personas, la formación que tengan y también de la parte psicológica de cada uno, porque eso influye en el manejo de la parte emocional e interpersonal de cada ser humano.

2. ¿Qué debe hacer el jugador que busca una indulgencia en los entrenamientos, en la cancha y fuera de ella?





Luis Fernando Suárez

Mundialista, actual DT de Costa Rica

Uno nunca busca indulgencias, el jugador debe mostrar su condición futbolística y hacerse importante para el equipo, eso es lo que uno más valora, independientemente de situaciones de su comportamiento, o que uno vea algo que reprochar. Uno siempre buscará un camino para mejorar. No indulgencias sino soluciones buenas para el jugador y para uno.



Juan Cruz Real

Excampeón de Liga con América

Debe comportarse igual que todos, cuando se tienen objetivos profesionales de grupo todos tiene que involucrarse de la misma forma, no se puede pedir más ni menos, solo el compromiso con la idea grupal y que esté dispuesto a aportar su máximo desde su lugar. No creo que si hubo algo con un jugador X debe hacer más, soy partidario de que en el grupo cada uno haga su mejor esfuerzo, que en conjunto se logren los objetivos.



Francisco Stifano

Venezolano, actual DT de Rionegro Águilas

La única forma de lograr indulgencias es demostrar y no hablar. No es disculparse ni decir quién soy, así como el líder se impone y no se obliga a que sea líder, el perdón debe debe manifestarse por las acciones y no las palabras.



Néstor Otero

Colombiano, Ex DT de 14 clubes

"Cuando un jugador pide un acercamiento es porque está siendo consciente del error que cometió y está pidiendo una segunda oportunidad y el entrenador debe entender, dialogar escuchar al público futbolista y si tiene que poner algunas condiciones para lo que pasó no se vuelva a presentar, hacerlo. A esas situaciones hay que darles manejo porque los jugadores tienen contrato y uno como entrenador no puede desechar a un jugador por ciertos comportamientos. Por eso los entrenadores hoy en día tienen que saber mucho de psicología, mucho de manejo de grupo, de manejo de conflictos interpersonales entre los mismos jugadores o cuerpo técnico-jugadores, junto con parte administrativa. Todo eso lo tiene que saber manejar para llegar a soluciones en cuanto a conflictos que se presenten.

3. ¿Qué peso tienen las redes sociales, la crítica, la prensa y todos esos factores externos en la decisión de un DT de darle o no una nueva oportunidad a un jugador que comete un error?





Luis Fernando Suárez

Mundialista, actual DT de Costa Rica

Las redes sociales, las criticas, la prensa a veces pueden pesar en algo, pero no en las decisiones más importantes. En términos generales, aunque mi apreciación sea subjetiva, uno siempre tendrá dos caminos: buscar la manera de que el jugador mejore y sea bueno para el equipo; y casi siempre buscar darle una segunda oportunidad a un jugador, independientemente de la imagen que tenga en las redes sociales. Siempre primará el equipo.



Juan Cruz Real

Excampeón de Liga con América

En mi caso no tienen ningún peso, la realidad de las situaciones de conflicto entre un entrenador y un jugador solo las saben con especificidad esas dos personas o el grupo de jugadores. Todo lo de afuera se puede tratar de suponer, de interpretar, pero la realidad se sabe puertas adentro y, como es así, no tiene por que importar las opiniones que vengan de afuera. El entrenador debe estar convencido de las decisiones que toma.



Francisco Stifano

Venezolano, actual DT de Rionegro Águilas

En mi caso particular no me ocupo para nada de redes sociales. Es difícil decidir por lo que dicen Twitter o Instagram. El día a día lo tenemos nosotros, la opinión periodística es importante porque hace parte del fútbol, pero la decisión final es de uno y parte del día a día que tiene con sus jugadores.



Néstor Otero

Colombiano, Ex DT de 14 clubes

En algunos técnicos puede pesar, en otros no. Sé que Jurgen Klopp no tiene redes sociales, no está inscrito en Instagram ni en Facebook ni Twitter, él no maneja eso. Me imagino que así varios entrenadores en el mundo, eso ya depende de cada persona y el manejo que le dé al tema. El jugador también debe entender que hoy en día las redes pueden favorecer o desfavorecer su integración como profesional del deporte que es, porque eso le quita mucho tiempo, hay que saber qué opiniones se emiten y si en verdad vale la pena llegar a conflictos por estar dando opiniones en las redes sociales.



"Eso depende de la madurez de cada persona, hoy en día a la juventud hay que saberla comprender y ponerse en los zapatos de ellos, los jugadores jóvenes hoy en día quieren tener redes sociales y el entrenador debe tener clara su postura frente a esta situación, saber entender y antes que entrar en conflicto saber dialogar, poner en claro la situación y que de allí en adelante no se vuelvan a tener conflictos.

​

​*Con reportería de FUTBOLRED Bogotá, Medellín y Cali