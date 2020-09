¡Bastó un partido! Británicos pasan de críticas a elogios con James

Pasaron una semana y un debut. Un par de días entre "el más grande de los chicos perdidos" y el "James de seda". Así se convenció el diario The Guardian de las razones de Carlo Ancelotti para llevar a James Rodríguez a su Everton.

No hace mucho dábamos cuenta de una crítica columna del diario The Guardian, en la que dudaban no solo de la inactividad sino hasta de la edad del colombiano para llegar a un equipo que, como Everton, estaba más llamado a apostar por jóvenes promesas que dejaran dinero en caja, antes que veteranos como el colombiano, con gran hoja de vida pero con 29 años de edad.



Era todo desconfianza hasta el debut del zurdo este domingo en el triunfo 0-1 contra Tottenham, hasta su sensibilidad y su agilidad mental en la cancha como respuesta a todas y cada una de las dudas.



"El más llamativo (de los refuerzos) con ventaja fue Rodríguez, el príncipe caído en el exilio con una pierna zurda de pura seda y una rodilla izquierda hecha de una sustancia muy similar... Hubo pases sin mirar y transportes delicados. Un par de sus típicas carreras de tijera, cortando desde el ala derecha y jugando a ciegas por esa punta o disparando desde la distancia", escribió el periodista Jonathan Liew.



"Por primera vez en lo que parecieron años, el Everton no solo venció a uno de los grandes clubes de la Premier League, sino que lo superó", añadió el analista, aludiendo a una nómina que, en total, incluyendo a Ancelotti, contabiliza siete Champions, cinco La Ligas, cuatro Serie A, tres Ligue 1, tres Bundesligas, la Premier League y la Copa América.



El prestigioso diario británico esta vez fue generoso, más allá de algunas fallas que identificó en el talentoso James: "Creó cinco oportunidades en total, la mayor de un jugador del Everton en más de dos años. Solo Lucas Digne tuvo más toques de balón. Solo Richarlison tuvo más disparos. Y aunque su rendimiento defensivo vaciló durante el transcurso del partido, exponiendo ocasionalmente a Seamus Coleman al ritmo de Son Heung-Min a su espalda, tal vez era inevitable que su falta de minutos diera cuenta de ello.



Dice el analista británico que para él fue más firme el trabajo de Allan, pero lo de James fue tan llamativo que acabó opacando lo demás: "Aún así, para un club que parecía tan anémico, tan liviano, tan corto de ideas en este mismo partido hace solo dos meses, esta fue una declaración de intenciones siniestra".



Se pregunta el diario: "¿Puede el Everton pasarle el balón a Rodríguez ante equipos más feroces?" Y la respuesta es que puede ser que sí, a juzgar por lo visto en un primera partido, en el que mostró solidez física y dejó pistas de mejores resultados cuando se conozca más con sus compañeros: "según esta evidencia ciertamente endeble, este puede ser justo el año del Everton", concluye.