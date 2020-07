'Ver a James, con ese potencial y no ser aprovechado, no se comprende'

La pregunta que seguramente se habrá hecho James la lanzó uno de sus compañeros de alegría en el Mundial de Brasil 2014.

¿Por qué no juega en Real Madrid? "Ver a James en estos momentos con el potencial que tiene y no ser aprovechado por el entrenador no se comprende. James debe ver todas las opciones que tiene y donde puede encajar mejor, que a donde llegue tenga minutos de una. Ahí veremos todo el potencial que tiene para dar y que ya ha demostrado", aseguró Jackson Martínez, en entrevista con ESPN.

Jackson también opinó sobre la situación de James



El delantero colombiano estuvo en entrevista exclusiva con #ESPNRadioColombia y lamentó la situación que vive su compatriota en el Real Madrid. pic.twitter.com/aKAXTy6fWI — ESPN Colombia (@ESPNColombia) July 31, 2020

El chocoano, muy afectado por las lesiones, deseó que se resuelva pronto la situación para su compatriota, cuyo talento pudo comaprtir en la Selección Colombia de José Pékerman.



Distinta es su propia situación, pues no termina de sanar de su tobillo y ya el retiro lo ronda: "Yo vengo contemplando la decisión de retirarme, pero aún no la he tomado. Voy a ver si juego uno o dos años más o si definitivamente paro. Mi anhelo es terminar la carrera en Colombia", lanzó.



¿Dónde? Lo tiene clarísimo: "Esos factores no depende exclusivamente de uno, pero es lo que quiero. Me gustaría terminar en Medellín, donde todo comenzó, pero no le cierro las puertas a otros equipos". A ver si en Medellín toman nota...