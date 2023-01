James, entre la frustración y la creación: así fue su inicio del 2023

Año nuevo, frustración vieja para James Rodríguez por no poder marcar y ayudar a su equipo con un gol, pese a la victoria cómoda y merecida del Olympiacos para volver a dejar la tabla de la Super Liga de Grecia igual que como había quedado en el final del 2022. Panathinaikos le sigue sacando una ventaja de diez unidades al cuadro rojiblanco.



En la primera parte, el rendimiento de James Rodríguez no fue como se esperaba. Intentó crear espacios, y abrir siempre a la banda izquierda donde volcaron el juego con Reabciuk, pero no engranó una jugada que pusiera en riesgo al pobrísimo Ionikos de Nicea en los primeros minutos del compromiso.

James Rodríguez, que venía de anotar un gol y asistir en la última victoria del Olympiacos tuvo la oportunidad de marcar contra Ionikos con un cabezazo entrando al área, pero fue invalidado en la primera parte por una infracción afuera del área. Aunque participó en el primer tanto abriendo la pelota para Hwang que filtró para Cedric Bakambu quien definió, James poco pesó en los primeros 45 minutos.



Ya en el complemento, se le vio más movedizo por todas las zonas, y más participativo con el juego. En el tramo de los 50 minutos del compromiso, hubo una seguidilla de acciones caves de James Rodríguez, avisando con un remate buscando el ángulo y el guardameta Choutesiotis atajó. Luego, un tiro libre que ejecutó y volvió a salvar el portero del Ionikos.



Sobre los 76 minutos, James Rodríguez se llenó de furia cuando buscó un balón en el área y no pudo embocarla. Golpes al suelo y mucha molestia cuando le pitaron una infracción al colombiano. Tres minutos después, el ex Real Madrid levantó un córner a la cabeza de Giorgios Masouras, impecable envío al área que el griego avisó con un testarazo por un costado. Finalmente, a los 83 minutos dejó su lugar para Andreas Bouchalakis.



En términos generales, fue de menos a más, aunque ayudó en la primera parte con un gol que no subió al tanteador, inició la jugada del primer gol. Frustrado, en especial en la segunda etapa por no marcar un gol, terminó su partido con una buena creación con sus compañeros y siendo el de las ideas para una nueva victoria del Olympiacos.