Con James, Olympiacos venció a Ionikos 0-2: vea el resumen acá

Ionikos de Nicea y Olympiacos del Pireo se enfrentan en una nueva fecha de la Super Liga de Grecia con la intención de arrancar de la mejor manera el 2023. Año nuevo, ¿alegrías nuevas para James Rodríguez? El colombiano aparece titular para afrontar el primer partido de seis que se disputarán en el mes de enero para el cuadro rojiblanco.



Para Olympiacos, sumar de a tres sería vital para no perderle pisada al Panathinaikos que lidera en la clasificación, sacándole de momento diez unidades al equipo de James Rodríguez que es cuarto con 29 puntos.

Siga el partido en vivo acá:

90+4' Finalizó el partido. Ionikos 0-2 Olympiacos.



90+2' Remate de Samassékou que ataja el golero al córner.



90' Agregan cuatro minutos más.



89' Riflazo de El-Arabi que pasa por un costado.



87' Error en salida de Ionikos que aprovecha Bouchalakis, pero Chigrinskiy se atraviesa para salvar en la raya.



83' Centro de Rodinei al que no llega El-Arabi. Salen James Rodríguez y Hwang para los ingresos de Bouchalakis y Samassékou.



80' Cambios en Ionikos, salen Rrumbullaku y Fadiga para los ingresos de Cañas y Ioannidis.



79' Córner para el Olympiacos que levanta James Rodríguez. Testarazo de Masouras que pasa por un costado. Impecable centro.



76' Enfurecimiento y molestia de James Rodríguez por una infracción cometida cuando buscaba un balón en el área. Golpes al suelo y desesperación por no poder marcar todavía.



73' Salen Pep Biel y Cedric Bakambu para los ingresos de Garry Rodrigues y Youssef El-Arabi respectivamente.



72' Queda James Rodríguez en el suelo doliéndose por un pisotón de Chigrinskiy.



70' James inicia una jugada que culmina Masouras cion remate desviado en Chigrinskiy que no tuvo mucho peligro.



67' Infracción en la mitad de cancha de Bakambu a Fadiga.



65' Cambios en ambos elencos. Ionikos mueve al equipo con la inclusión de Jerson Cabral y Christos Eleftheriadis por Aias Aosman y Maxi Lovera respectivamente. En Olympiacos sale Kostas Fortounis que se va con gol y entra Giorgios Masouras.



63' Olympiacos continúa con el control del partido cuando se dio la segunda tarjeta amarilla del juego. Primera para Ionikos para Aosman por protestar.



59' Infracción de Rodinei a Maxi Lovera.



55' Muy clara de James Rodríguez con un remate buscando el ángulo y Choutesiotis atrapa.



54' Tiro libre ideal para James Rodríguez muy cerca al área.



53' Primera clara de James Rodríguez con una volea incómoda que atrapa el golero de Ionikos.



51' Primera infracción del complemento, de Hwang a Fadiga. No pudo seguir Macach y entra Mantzis en Ionikos.



49' Chigrinsky salva el tercero cuando Bakambu estaba presto para cabecear la pelota al fondo.



45' Empieza el segundo tiempo. Ionikos 0-2 Olympiacos.



Segundo tiempo



45' No hubo minutos de adición. Así finaliza la primera parte con triunfo de Olympiacos.



43' Partido que maneja de principio a fin Olympiacos, y, aunque solo tuvo dos opciones claras, merece el marcador que está teniendo para encarar la segunda mitad con más tranquilidad.



39' ¡Gooooooooool de Olympiacos! Jugada individual de Fortounis para encarar, meterse en el centro del campo, y sacar un bombazo al palo más lejano. Ionikos 0-2 Olympiacos.



33' ¡Goooooooooool de Olympiacos! Y esta vez sí sube al marcador. Hwang asiste a Cedric Bakambu que se perfila y saca un riflazo para romper el arco. Ionikos 0-1 Olympiacos.



28' El ataque de Olympiacos es muy calcado. Fortounis se mueve por la derecha y por el centro del campo de juego y busca a Reabciuk que tampoco logra crear algo diferente.



25' ¡Goooooool de James Rodríguez que no suma! De cabeza marca, pero es anulado por una infracción del Olympiacos.



23' Primera tarjeta amarilla del juego, Reabciuk comete infracción a Lovera y es amonestado.



22' No fluye el juego cuando el balón lo tiene James Rodríguez. Pese a que intenta hacer algo diferente, no se nota.



18' Paschalakis controla con facilidad los intentos de Ionikos. No ha habido una oportunidad seria que ponga a los guardametas en acción.



15' Dura infracción de Valerianos a Reabciuk. Levanta James, pero despeja la zaga defensiva de Ionikos.



13' James Rodríguez vio el hueco perfecto para Fortounis que cruza su remate apenas desviado. La más clara del compromiso.



12' Pese al leve control de Ionikos, es Olympiacos quien toma la esférica, pero todavía no ha podido llegar seriamente.



9' Primer aviso de Ionikos con el remate del argentino Maxi Lovera que controla con facilidad Paschalakis.



7' Primera infracción del partido. Pep Biel la comete en la mitad de cancha.



6' Monólogo de Olympiacos que maneja bien en el campo de juego. Gran cambio de frente de James Rodríguez a la derecha, pero no fluye el ataque.



3' Centro a la cabeza de Cedric Bakambu que no pudo conectar cómodamente. La zaga de Ionikos despeja.



Inició el compromiso, James tocó su primera pelota, pero no hubo peligro.



Se lleva a cabo el minuto de silencio y aplausos por Edson Arantes Do Nascimento.



Empiezan los actos protocolarios para dar inicio al partido.



Por su parte, Ionikos perdió contra Levadiakos por la mínima diferencia (1-0).



James Rodríguez viene de anotar y asistir a su compañero, Cedric Bakambu en la última victoria del Olympiacos ante el Asteras (5-0).



Ionikos, último en la tabla de posiciones recibe al cuarto de la Super Liga de Grecia.

Alineaciones: