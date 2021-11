¿Sueña Nacional? Esto se sabe del futuro de Giovanni Moreno en China

Los futbolistas colombianos en el exterior se han buscado un nombre, llegan a varias ligas y se consolidan. Es el caso de Giovanni Moreno, que lleva desde el 2012 jugando en el Shanghai Shenhua, siendo uno de los fundamentales. Mucho se habla ahora de lo que será su futuro, pues con 35 años, podría darle un giro total a su carrera.

Desde las opciones de retornar a Colombia, hasta una inesperada, dándole final a su carrera. De acuerdo a información del periodista César Luis Merlo, el futuro del volante no está definido “Giovanni Moreno queda libre del Shanghai Shenhua, su intención es regresar a Colombia pero aún no hay ofertas formales. Si no le aparece nada seductor, el jugador no descarta el retiro”.



El colombiano lleva un total de 264 encuentros disputados en el cuadro chino, con 86 anotaciones.