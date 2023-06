¿Cuál será el nuevo destino de Yerry Mina? Conozca equipos interesados

Luego de confirmarse que no renovaría en Everton y que quedaría como agente libre para el mercado de verano en 2023, el defensor colombiano Yerry Mina sigue buscando equipo en Europa. Lo que le sobran son opciones con interesados en el fútbol de Turquía, España e Italia.



Aunque el diario británico The Sun dijo este domingo que "Fulham está trabajando en su fichaje para incorporarle a coste cero como agente libre", el periodista experto en fichajes Fabrizio Romano aseguró que no hay acuerdo y que la carrera sigue abierta.



El diario Sport de España contó que Fulham sería una posibilidad para Mina teniendo en cuenta que Tosin Adarabioyo podría partir al Tottenham, donde buscan un central joven ante la inminente salida de Dávinson Sámnchez. Por lo pronto, el futuro de Yerry sigue en veremos.

Romano contó este domingo que "Yerry Mina no ha llegado a un acuerdo con el Fulham a pesar de los informes", y mencionó que "la carrera sigue abierta para el central como agente libre. Besiktas hizo una propuesta oficial; Lens, Granada y Bolonia también están interesados".