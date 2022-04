Flojo balance de los colombianos en el exterior: muchas ausencias

Llega semana santa, época para reflexionar. Y en el fútbol colombiano sí que hay bastante por mejorar. Por lo anterior, en FUTBOLRED repasamos cómo les fue a los colombianos por el mundo en el inicio de la llamada ‘semana mayor’.

ARQUEROS



David Ospina: fue titular el domingo en la derrota 2-3 del Napoli en casa de la Fiorentina.





DEFENSAS



Yerry Mina: no jugó el sábado con Everton en Premier League por lesión.

Carlos Cuesta: no jugó el domingo con el Genk en la Liga de Bélgica por lesión.

Daniel Muñoz: fue titular el domingo en la victoria 0-2 del Genk belga en casa del RFC Searing.

Davinson Sánchez: fue suplente el sábado en la victoria 0-4 del Tottenham en casa del Aston Villa por Premier League.

Frank Fabra: no jugó el sábado en el empate a cero de Boca Juniors con Vélez por Liga Argentina.

​Jhon Lucumí: fue suplente el domingo en la victoria 0-2 del Genk belga en casa del RFC Searing.

Johan Mojica: fue titular el domingo en la derrota 1-2 del Elche frente a la Real Sociedad. Asistió al minuto 3 y jugó la totalidad del encuentro.

Stefan Medina: fue titular el sábado en la victoria 1-0 del Monterrey mexicano contra Santos Laguna. Jugó la totalidad del encuentro.

William Tesillo: fue titular el sábado en la derrota del León mexicano por 2-0 en casa del Atlético San Luis. Disputó la totalidad del encuentro.

Jeison Murillo: fue suplente el domingo en la derrota 1-0 del Celta en casa del Espanyol.

Helibelton Palacios: fue titular el domingo en la derrota 1-2 del Elche frente a la Real Sociedad. Fue amonestado al 21' y jugó 68 minutos.

MEDIOCAMPISTAS



Gustavo Cuéllar​: fue titular el lunes en la victoria 0-3 del Al-Hilal saudí contra Al-Rayyan en la Champions de Asia. Disputó la totalidad del encuentro.

Juan Fernando Quintero: jugó el domingo en la victoria 4-2 de River Plate frente a Argentinos Juniors. Ingresó al minuto 30 y marcó al 67'.

Juan Guillermo Cuadrado: fue titular el sábado en la victoria 1-2 de la Juventus en casa del Cagliari. Dio una asistencia al 45' y jugó 86 minutos.

Jefferson Lerma: fue titular el sábado en el empate a cero del Bournemouth en casa del Sheffield United. Disputó la totalidad del encuentro.

James Rodríguez: no jugó el lunes con Al-Rayyan en la Champions de Asia.

Matheus Uribe: no jugó el domingo con Porto en la Liga NOS.

Victor Cantillo: no jugó el domingo con Corinthians en el Brasileirao.

Wilmar Barrios: fue titular el sábado en la victoria 0-2 del Zenit ruso en casa del Akhmat. Fue amonestado al 50' y jugó 86 minutos.

Steven Alzate: fue suplente el sábado en la victoria 1-2 del Brighton en casa del Arsenal por Premier League.

Jaminton Campaz: fue titular en el empate a cero del Gremio con Ponte Preta. Jugó 68 minutos.

Jorman Campuzano: no jugó el sábado en el empate a cero de Boca Juniors con Vélez por Liga Argentina.

Kevin Agudelo: fue titular el sábado en el empate a cero del Spezia con Empoli. Jugó 67 minutos.

Éder Álvarez Balanta: jugó el domingo en la victoria 2-0 del Brujas belga contra KV Mechelen. Ingresó al minuto 38.



DELANTEROS



Falcao: no jugó el lunes con Rayo Vallecano en LaLiga por lesión.

Alfredo Morelos: no jugó el domingo con Rangers en la Liga de Escocia por lesión.

Harold Preciado: fue titular el sábado en la derrota 1-0 del Santos Laguna mexicano en casa de Monterrey. Disputó la totalidad del encuentro.

Luis Díaz: jugó el domingo en el empate a dos de Liverpool con Manchester City. Ingresó al minuto 70.

Luis Fernando Muriel: jugó el domingo en la derrota 1-2 del Atalanta en casa del Sassuolo. Ingresó al minuto 58 y al 90+3' descontó para su equipo.

Luis Sinisterra: fue titular el domingo en la victoria 1-4 del Feyenoord neerlandés en casa del Heracles. Disputó 69 minutos.

Luis Suárez: fue titular el viernes en la derrota 4-2 del Granada en casa de Sevilla. Dio una asistencia al minuto 23, lo amonestaron al 76 y disputó la totalidad del encuentro.

Rafael Santos Borré: fue titular el domingo en la derrota 1-2 del Eintracht Frankfurt contra Friburgo. Disputó 63 minutos.

Juan Camilo Hernández: fue titular el sábado en la derrota 0-3 del Watford contra Leeds United. Al minuto38 se retiró lesionado del campo de juego.

Duván Zapata: fue titular el domingo en la derrota 1-2 del Atalanta en casa del Sassuolo. Disputó la totalidad del encuentro.