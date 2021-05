Del Torneo de la B al fútbol europeo: la historia de Frank Castañeda

Los futbolistas colombianos se caracterizan por su riqueza dentro de la cancha, dejando muestras de todo el potencial que hay en cada uno de ellos. Algunos han necesitado emigrar de la tierra para buscar una oportunidad no solo en el fútbol, también en la vida. Son muchos los nacidos en el país que su camino los ha conducido a lugares donde nadie imagina llegar, pero, estando allí, se hacen un nombre, potenciándose y consolidándose como los fundamentales.



El goleador colombiano, con trabajo silencioso, pero con paso firme. La historia de Frank Castañeda, jugador del Sheriff de la liga de Moldavia. Sus inicios fueron en la cantera del Deportivo Cali, pero con debut en Orsomarso en un partido de Copa contra América de Cali.

El atacante de 26 años se describe “Soy un jugador rápido, desequilibrante, con hambre de gol. Con mucha técnica como todo jugador colombiano”.



Frank Castañeda es uno de los colombianos con más goles esta temporada en el fútbol europeo, solo superado por Luis Muriel. Cañonero con 21 tantos en la liga de Moldavia con el Sheriff Tiraspol, del que además es el capitán. Con 26 años, está muy cerca de coronarse campeón, además de avanzar a la fase preliminar de la Champions League “ahora sigo como goleador de la liga, estamos a dos partidos de definir el campeonato. Podemos quedar campeones, además avanzamos a la final de la Copa”.



“La liga en general ha crecido. Son tres los equipos que participarán al final de la temporada en las competiciones europeas. Es una liga que en lo personal me ha aportado bastante, por los goles, ser el capitán del club” reconoce el cariño que los aficionados le tienen, por su trabajo y por el compañerismo que rodea al Sheriff.

El caso de Frank Castañeda es particular, desde sus inferiores realizadas en el Cali pudo compartir con gente como Jairo ‘el maestro’ Arboleda, quien lo dirigió en el proceso de formación y el consejo de él fue divertirse en la cancha. Además de coincidir en esa época con Rafael Santos Borré y Harold Preciado. “Cuando llegué al Deportivo Cali estuve en una categoría mayor a la mía. Coincidí con jugadores como Brayan Perea, Harrison Mojica”.



Dentro de esas anécdotas de camerino, como cuando Borré le dijo que no quería seguir jugando “entró con rabia al camerino, no jugaba mucho con la sub 20, no quería jugar más al fútbol. Entre los compañeros le hablamos, hoy representa mucho para el fútbol colombiano”.



Leonel Álvarez fue el técnico que por esa época asumió la dirección técnica del Cali, Castañeda fue de los descartados, junto a otro grupo de compañeros. Las puertas de la profesional se cerraron allí “Luego pasé a una primera C que Patriotas estaba formando en Cali. Fui a Jamundi a un equipo para prepararme y buscar una oportunidad. Un día hicimos amistoso con Orsomarso, me vieron y me llamaron a unas pruebas para formar el equipo profesional”.



Su carrera no ha sido fácil, estuvo cerca de dejar el fútbol por la falta de oportunidades, incluso pensó en dejar la carrera a un lado, pero la perseverancia lo llevaría a cumplir su sueño “Cuando no se me daban las cosas para debutar fueron los momentos más difíciles. Llevaba dos años insistiendo, de un lado a otro buscando una oportunidad. En un momento dije que no era para mí. Recuerdo que un día lloré y me fui a donde mi padre que no quería saber más del fútbol, iba a entrar a estudiar. Mi familia me dijo que esperara y que me esforzara esos dos últimos meses del 2016. Ese tiempo aguanté y debuté en Orsomarso”.



Pese a cumplir un sueño, las pocas actuaciones en segunda división le cambiaron la perspectiva, incluso jugando como lateral en ocasiones, pero su representante lo vio y creyó en él, presentándole una opción que no podía dejar pasar “la llegada a Europa fue una sorpresa. No tenía los contactos y me quedaban tres años de contrato. Mi agente me brinda esta oportunidad, empecé a soñar. En un partido me ponen de delantero, él lo ve y me contactó para poder llegar al fútbol europeo. Un día llegó con el contrato y todas las condiciones para arrancar a Eslovaquia”.



Castañeda no es ajeno a la situación de Colombia “lo más difícil es tener a mi familia lejos, no estar cerca de ellos y más que soy una parte fundamental de la familia. Desde acá he hablado con ellos para brindarles calma”.



El sueño con la Selección Colombia está, pese a no tener aún ningún contacto con el entorno de la tricolor, su esperanza es que los goles y talento lo lleven algún día. Por lo pronto Frank Castañeda tiene su cabeza en Moldavia, pese a los rumores que lo colocan en otras ligas europeas e incluso, en Peñarol, que él mismo desmiente.



Talentos fugados en Colombia hay bastantes, el mismo Frank lo reconoce, que en Europa han valorado su trabajo y condiciones, cosa que en el país no tuvo, una oportunidad. Destaca que en los procesos de formación deben tener más en cuenta esos talentos para darles un chance.



Sergio Cortés

Redacción Futbolred

@Seracoca_95