Memes y burlas tras la presentación de la nueva figura del Barcelona

Franck Kessie, el flamante fichaje del FC Barcelona, explicó que su “sueño es hacer una carrera como la de Yaya Touré”, recordado volante que también jugó en el conjunto azulgrana y con el que compartió vestuario en la selección de Costa de Marfil.

“Tengo ganas de demostrar las cosas que soy capaz de hacer y de conocer a mis compañeros y al cuerpo técnico. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar”, dijo el centrocampista en la rueda de prensa de presentación que se realizó este miércoles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.



Preguntado por cuál es la posición en la que se siente más cómodo, Kessie lo dejó todo en manos de Xavi Hernández: “Mi posición en el campo la decidirá el entrenador. Me da igual jugar de pivote, en la derecha o en la izquierda”.



El jugador, que llega libre procedente del Milan, ha firmado hasta 2026 con el Barça y tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Además, aún no se ha desvelado cuál será su dorsal en el equipo catalán.



En la rueda de prensa, Laporta solo tuvo elogios para su nueva estrella. “Es un jugador que siempre ha querido venir al Barça y nosotros queremos jugadores que tengan como objetivo venir aquí, que les haga ilusión. Es un centrocampista que sabe proteger a la defensa y un centrocampista que echábamos de menos, porque tiene llegada”, analizó.



Justamente dicha declaración armó el revuelo en redes sociales, luego de varios videos virales en redes sociales en los que no se lo ve muy emocionado a Kessie. Los memes y burlas no tardaron en llegar:

El que está muy entusiasmado con su presentación es Franck Kessie...pic.twitter.com/GFpGlaKoMI — VarskySports (@VarskySports) July 6, 2022

Kessié: Mi sueño es ganar tres Champions seguidas con el Barcelona como lo hizo Vidal.



Periodista: ¿Vidal ganó 3 Champions seguidas?



Kessie: No, él también lo soñó. pic.twitter.com/mS7e9vB5Va — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) July 6, 2022

Kessié y Koundé con Jordi Alba la temporada que viene pic.twitter.com/2rLL1sU6RT — Manu. (@GxlDePaulinho) July 6, 2022

Kessie cuando vea a alguno perdiéndose un partido por un grano. pic.twitter.com/qi44BiEt0O — 👑 (@ReyJot4) July 6, 2022