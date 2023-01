¿Juan Fernando Quintero para cuándo? Flamengo por fin se decidió

Juan Fernando Quintero es noticia en el comienzo del año 2023. Como era de esperarse, no llegaron a un acuerdo con River Plate, y el volante colombiano se despidió del club donde dejó huella y compañeros y excompañeros lo recordaron con mucho cariño una vez envió el mensaje de adiós en Instagram, recibió respuesta de Franco Armani, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz, Germán Pezzella, entre otros.



El primero de enero se confirmó que Juan Fernando Quintero estaría libre hasta que se confirme su próximo destino, y los rumores que lo ponen en el Flamengo y en conjuntos de Colombia se hacen cada vez más fuertes. Ahora es más sencillo fichar al antioqueño, pues la conversación y la operación sería solo con él y llegaría gratis, a la espera de definir el tema salarial.

Pero, la gran pregunta es, ¿qué tan cerca está de firmar con el Flamengo? Pues el campeón de América, bajo la dirección técnica de Vitor Pereira es quien más interés ha demostrado por quedarse con Juan Fernando Quintero. La salida de Diego Ribas, y ponerle un acompañante a Giorgian De Arrascaeta y a Everton Ribeiro son las preocupaciones del Mengao que anhela fuertemente sellar la contratación de JuanFer.



Hace unos días, GloboEsporte destacó que el interés del Flamengo va en serio por el antioqueño, “Flamengo ve en Quintero una alternativa a Everton Ribeiro y Giorgian de Arrascaeta, una debilidad en la plantilla desde hace años, pero busca más información sobre las condiciones del centrocampista”. Desde el mismo medio, referencian que esperan que Juan Fernando esté en óptimas condiciones destacando los problemas musculares que tuvo en River Plate en la pasada temporada.



La realidad es que, aunque hay un gran interés por parte del Flamengo y de Vitor Pereira por firmar a Juan Fernando Quintero, también se encuentran muy dubitativos con ficharlo. Recuerdan en Brasil las lesiones y el mal estado físico que ha tenido en los últimos años el antioqueño, una condición que lo alejó por largos meses en la temporada que finalizó hace poco con la salida de Marcelo Gallardo, un hombre que siempre confió en el colombiano y que lo potencializó dándole minutos en cancha y recuperando su nivel.



No obstante, no es el único problema que Juan Fernando Quintero enfrenta. Su estado físico se puede pulir y mejorar en Flamengo, pero el otro es un tema de competencia, y resulta y acontece que el Mengao ya se habría decidido en fichar a un volante, y no es Juan Fernando inicialmente. Gerson Santos Da Silva de 25 años de edad fue fichado por el campeón de América en 2019 donde estuvo por dos años. Posteriormente, hicieron un gran negocio vendiéndolo al Olympique de Marsella por una cifra de 25 millones de euros.



Con el Olympique de Marsella, el volante ofensivo sumó 61 compromisos anotando 13 goles. 25 millones de euros pagó el club marsellés, y ahora, el Flamengo puso 20 millones de euros sobre la mesa después de 18 meses para volver a contar con Gerson. Los franceses ya aceptaron la propuesta. De acuerdo con Fabrizio Romano, experto en fichajes, "¡Flamengo ha llegado a un acuerdo total para fichar a Gerson, trato cerrado y here we go! Olympique Marseille ha aceptado la propuesta, términos personales acordados. OM recibirá alrededor de € paquete total de 20 millones por Gerson!".



Sumado al tema del estado físico, Juan Fernando Quintero ahora se encuentra con un problema nuevo. Flamengo se habría decidido por el regreso de Gerson y no todavía por el colombiano que esperará en los próximos días la oportunidad de entablar negociaciones con el Mengao. El anhelo de Vitor Pereira y del club brasileño genera dudas, pues era seguramente el camino más sencillo por la condición de libertad que tiene el antioqueño hoy por hoy. La gran pregunta que surge es, si les interesa tanto Quintero, ¿para cuándo JuanFer en el Fla? ¿Se le cerró la puerta al ex River Plate? Horas claves para JuanFer.