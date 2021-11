Cristian Arango, valorización astronómica: festeja Millonarios

La temporada de Cristian Arango en la MLS ha sido de admirar. Desde que llegó a Los Ángeles F.C, el colombiano ha sido de los fundamentales, ganándose el cariño de la afición norteamericana. La convocatoria a la Selección Colombia es fiel reflejo de ello, Rueda no pasó por inadvertido el rol protagónico del atacante en Estados Unidos.



Y es que el registro goleador es de admirar. Desde su llegada a la MLS, ha disputado un total de 17 partidos, siendo inicialista en 15 de ellos. Los goles no han faltado, lleva 14 anotaciones en esa misma cantidad de compromisos en cancha.



De acuerdo a información de Transfermarket, el precio del Chicho no aumentó dos veces, sino seis. Su ficha está en los seis millones de euros, cifra cercana a los siete millones de dólares. No solo lo hecho en Millonarios en el primer semestre, donde aportó nueve tantos y llevó al equipo al subcampeonato, en Estados Unidos potenció esas cualidades.



Los Ángeles pagaron una cifra cercana a los 2,2 millones de euros por su transferencia, teniendo en cuenta que no fue por el total de sus derechos. Millonarios aún conserva un porcentaje alto de la ficha del atacante, que actualmente está convocado por Reinaldo Rueda para las fechas de Eliminatorias.