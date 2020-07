'Me acabo de enterar': el lío que se le armó en a Pardo por sus redes

Felipe Pardo es uno de los jugadores colombianos que ha cambiado de club recientemente. El jugador dejó Toluca y pasó a Pachuca para vivir su segunda experiencia en un club mexicano.

Este viernes, Pachuca quedó campeón de una copa y en sus redes sociales compartió una imagen junto al trofeo. En las respuestas hubo un cruce de palabras con un seguidor de Toluca, su exequipo.

Así fue el cruce de declaraciones. Foto: Archivo particular

Pues esas palabras generaron mucha polémica en los aficionados de Toluca, quienes lo criticaron fuertemente por sus respuestas. Por tal razón, Felipe Pardo publicó un video este sábado, en el que cuenta qué fue lo que pasó.

Ahora yo manejaré mis redes y departe de él pido disculpas por lo hizo pic.twitter.com/Y9b7em2wO7 — Felipe Pardo (@FelipePardo17) July 18, 2020

Quería comentarles acerca del incidente que sucedió ayer, porque apenas me acabo de enterar. Ahora que me levanto veo todo lo que sucedió por la persona que me maneja las redes; ayer puso un tuit que fue de mi total desagrado, hasta ahora que lo veo y vi todo lo que desencadenó en redes sociales. Ustedes saben qué tipo de persona soy. Nunca trataría mal a un equipo ni a alguien y así, menos al Toluca por todo lo que viví, por los buenos momentos", dijo el jugador colombiano.