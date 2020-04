¿No que no? Al Hilal sube oferta a Falcao y suma fichas a Galatasaray

Que no. Que Falcao no quiere irse de Galatasaray, que planea que su cuarto hijo nazca en Turquía, que hasta ofreció una rebaja salarial antes de que se la pidieran para espantar los rumores sobre su posible salida del club, con destino a Arabia Saudí. Pero los rumores no paran.

Ahora los medios locales se hacen eco de una nueva oferta, de esas difíciles de rechazar, pues los árabes no estarían ni cerca de renunciar a tenerlo en sus filas. Según se especuló este domingo, estarían dipuestos a doblar el salario que el jugador percibe en su actual equipo.



Las bonificaciones elevan el ingreso del delantero a los 6 millones de euros por temporada, cifra que los dueños del Al Hilal aumentarían a 12 millones de dólares sin sonrojarse.



¿No es suficiente? Pues según el diario turco Sözcü, el plan B sería aprovechar el posible interés del Galatasaray en jugadores del registro del club árabe para hacerle mejor ambiente a la negociación.



Dice la fuente que en Turquía interesarían dos nombres, si es que Falcao decidiera considerar semejante oferta: Bafetimbi Gomis, quien ya jugó en el club turco hace dos temporadas, y el volante brasileño Carlos Eduardo.



El primero es delantero, tuvo un aceptable promedio de 0,79 goles por partido en su pasada experiencia y mide 1,84m (Falcao tiene 1,77m), pero tiene 34 años, la misma edad del colombiano. El segundo tiene un perfil más asociativo y a sus 30 año aun puede firmar otro buen contrato.



¿No que a nadie le interesaba una posible salida de Falcao de Galatasaray? Oficialmente no, pero eso no significa que no se hagan cálculos. Después de todo, sin competencia, en algo hay que ocuparse...