¿Falcao regresa a España? Dos equipos con cupo a Champions lo quieren

El futuro de Falcao está directamente relacionado con la permanencia del Mónaco en la primera división de Francia, lo que se confirmará este fin de semana.

Pero no quiere decir que no se hayan movido ya algunas piezas para, en caso de tener que ir a la promoción o llegar incluso a perder la categoría, se pueda asegurar un nuevo destino que le garantice competencia.



Y entre las opciones, ¿qué puede ser mejor que volver a la Liga de España donde vivió su época dorada como goleador?



Precisamente esa es la versión del diario francés L'Equipe, que habla en su edición de este viernes de dos probables destinos: Atlético de Madrid y Valencia, dos equipos clasificados a Champions League como segundo y cuarto de la LaLiga, respectivamente, y que necesitan justamente una figura de peso para su ataque.



La versión asegura que existe un acuerdo entre el jugador y el club del Principado para facilitar su salida ante el riesgo del descenso, no solo porque tiene contrato hasta 2020 sino porque también es la ficha más cara del club.



Volver al Atlético es una alternativa que surge a raíz de la marcha de Antoine Griezmann y las constantes lesiones de Diego Costa. La relación del técnico Simeone con el samario siempre ha sido muy fluida y darle una mano al equipo que le dio sus más grandes alegrías en Europa no estaría nada mal para Falcao. De hecho, son famosas las repescas del club cuando ha necesitado de sus figuras, como lo demuestran Fernando 'Niño' Torres y el propio Costa.



En Valencia, club con el que podría coincidir la próxima temporada con su compatriota Jeison Murillo (volvería tras la cesión poco exitosa a Barcelona), el gran atractivo es volver a una Champions en la que Falcao brilló con Mónaco en 2017 pero se desinfló una temporada después. Según L'Equipe, el agente del colombiano, Jorge Mendes, tiene gran relación con la directiva del equipo.







La razón deportiva que obligaría al 'Tigre' a buscar nuevos rumbos tiene que ver con la apuesta del Mónaco por Gelson Martins (24 años), lo que en el futuro le restaría protagonismo.



Ahora hay que revisar si justamente el atacante portugués, de 24 años, puede usarse como moneda de cambio en una probable negociación. Hay que recordar que el costo del colombiano no es modesto y eso obliga a los clubes a hacer una inversión cuantiosa por un jugador pleno de talento y en buena forma física, pero veterano (33 años).