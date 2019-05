Esta es la agenda de jugadores de Selección que aún tienen competencia

Terminan las temporadas en Europa y los colombianos incluidos en la prelista de Carlos Queiroz para la Copa América apuran sus agendas.

Varias figuras compiten este fin de semana, esperando estar en el llamado final de los 23, este 30 de mayo.



Aquí, la agenda de los que conservan la ilusión:



Falcao García

Viernes 24

​2:05 Niza vs. Mónaco

Liga de Francia

Clave un triunfo para evitar la promoción



*David Ospina

Sábado 26

11: 00 .m. Bolonia vs. Nápoli

Seria A Italia

*Está en Colombia hace varios días



Jeison Murillo

Sábado 26

2:00 p.m. Barcelona vs. Valencia

Final de Copa del Rey



James Rodríguez

Sábado 26

1:00 p.m. Leipzig vs. Bayern Múnich

Final de DFB Cup



Yimmy Chará

Sábado 26

5:00 p.m. Gremio vs. Atlético Mineiro

Serie A de Brasil



Juan Guillermo Cuadrado

Domingo 27

11:00 a.m. Sampdoria vs. Juventus

Serie A Italia



Luis Muriel

Domingo 27

1: 30 p.m. Fiorentina vs. Génova

​Serie A Italia



Duván Zapata

Domingo 27

1:30 p.m. Atalanta vs. Sassuolo

​Serie A Italia

Atalanta espera confirmar el cupo a Champions League



Cristian Zapata

Domingo 27

1: 30 p.m. SPAL vs. Milán

Serie A Italia



Gustavo Cuéllar

Domingo 27

2:00 p.m. Flamengo vs. A. Paranaense

Serie A Brasil

*Ausente por lesión



Andrés Felipe Aguilar

Domingo 27

2:00 p.m. Santos vs. Internacional

Serie A Brasil



Sebastián Villa y Jorman Campuzano

Domingo 27

4:15 p.m. Boca vs. Argentinos Jrs.

​Copa de la Superliga Argentina



Camilo Vargas

Domingo 27

7: 30 p.m. Cali vs. Nacional

Liga Águila.- Cuadrangulares



Déiver Machado y Helibelton Palacios

Domingo 27

7: 30 p.m. Cali vs. Nacional

Liga Águila.- Cuadrangulares



William Tesillo y Yairo Moreno

Domingo 27

8:05 p.m. León vs. Tigres

​Final de vuelta Liga MX