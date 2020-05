La fe de River, Arabia y el sueño de Selección: Falcao habla de frente

Falcao García pasa la cuarentena en familia, a la espera de su cuarto hijo y con toda la energía puesta en el reinicio de la competencia con Galatasaray, el equipo en el que confía que recuperará su mejor nivel.

Y como es su costumbre, habla de manera frontal de todo lo que se dice a su alrededor, de sus proyectos para el futuro pero también de la buena base que hizo en River Plate a base de confianza y de los temas más polémicos de la Selección Colombia.



El colombiano participó en la iniciativa #vovleralosorígenes de River, que invita a jugadores hechos en su cantera para motivar y hablar directamente con aquellos que hoy se encuentran en el proceso de formación. Allí Falcao dejó claro su agradecimiento: "River me podría haber botado a mi casa y me bancó. Me cuidó. Nunca me voy a olvidar de eso porque no sé qué hubiera pasado con mi carrera", dijo.



Ante 220 jugadores, entre ellos 5 colombiano,s Falcao sugirió valorar "lo que significa River, los valores que les transmiten y el acompañamiento que les brindan".



Junto a él estuvo también Eder Álvarez Balanta, para quien el paso por el equipo 'millonario', fue definitivo en su carrera:

🎙️ "River es un club muy grande y me hizo crecer como persona"



En una nueva edición de #VolverALosOrígenes, Eder Álvarez Balanta compartió una charla con los jugadores de Inferiores y se reencontró con algunos de los entrenadores que lo formaron en River. pic.twitter.com/DrzGnbsZrJ — River Plate (@RiverPlate) May 2, 2020

Pero no solo de River habló Falcao. En una amplia entrevista con el programa ESPN FC, el jugadr del Galatasaray le puso la cara a la ola de rumores sobre su posible adiós a Turquía: "Nunca me dijeron nada acerca de esta posibilidad de ir a Arabia Saudita, nunca supe nada ni se contactaron", explico



Sin embargo, pareció dejar una puerta abierta no para el corto plazo sino para el futuro: "El fútbol ha evolucionado y muchas ligas han crecido, tienen jugadores que son competitivos, quizá no será lo mismo que Italia, España o Inglaterra, pero tienen sus exigencias. La china, la surcoreana o la americana han crecido mucho y cuando uno enfrenta a esos jugadores uno dice: 'no es fácil'. Son jugadores preparados, físicamente fuertes. El fútbol se ha igualado muchísimo, guardando las distancias entre los mejores clubes de Europa con otras ligas", dijo.



Falcao recordó también sus mejores momentos con la Selección Colombia, dijo que rogaba que no pitaran el penalti que finalmente anotó en el 3-3 contra Chile, que clasificó a Colombia a Brasil 2014, y habló de ser pareja con Duván Zapata en ataque: "Es entendible, es normal, siempre en el fútbol va a haber debates y es de gustos. Los momentos en el fútbol son diferentes. Duván, en otro momento vendrá Rafael (Santos Borré), y todos tendrán que competir y es mucho mejor para el fútbol colombiano que sigan saliendo jugadores porque la competencia ayuda a crecer y a evolucionar".



Un título con la Selección es, más que un sueño, un motor: "Me gustaría mucho ganar con la Selección. Es una de las motivaciones que me permite seguir soñando y trabajando con las mismas ganas, eso me mueve y me motiva mucho. Aún me siento muy bien para competir en Europa. Estoy convencido que la carrera de los futbolistas se ha alargado con los cuidados y quiero esa oportunidad de que las cosas se den en una Champions o Europa League para tener una temporada soñada", concluyó.