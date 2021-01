Tres SÍ y tres NO de la posible llegada de Falcao García a Millonarios

Los hinchas de Millonarios se emocionan cuando se habla de Radamel Falcao García. El Tigre, de 34 años, ha manifestado su gusto por el cuadro azul de Bogotá, por lo que su futura llegada al equipo siempre será un motivo para ilusionarse.



En Turquía las cosas no están bien. Galatasaray no ha podido disfrutar del goleador que se destacó en España, Francia y Portugal, debido a sus constantes lesiones, por ende, los rumores sobre su salida del club cada vez son más fuertes. Además, su alto salario, es otro motivo para que las directivas de la institución de los leones piensen en otro delantero.



Con la llegada de Fredy Guarín a Millonarios, la probabilidad para que Falcao aterrice en la capital del país, aumentó. En rueda de prensa, el volante, exInter de Milán,, entre otros, aseguró que se comunicó con el delantero, luego de firmar su vínculo con el club e informó que vestir la camiseta albiazul, es un sueño para los dos.



“Sí lo hemos charlado. Cuando se oficializó lo de Millonarios hablamos, cruzamos ahí unas palabras: le dije yo: ‘Bueno Tigre, ya es hora de que venga, yo ya estoy aquí, como siempre lo hemos hablado’. Pero bueno, esperemos que no sea después de que yo ya me retire”, dijo.



La llegada de Falcao a Millonarios no es tan fácil, además del alto salario que maneja el jugador, varios aspectos juegan en contra del posible fichaje del Tigre, sin embargo, en el mundo de fútbol todo puede pasar y, pese a que no se dará en este semestre, la posibilidad está.



Acá en FUTBOLRED repasamos tres razones que hacen posible la llegada Falcao y tres razones que impiden el fichaje del mismo.



SÍ llegaría Falcao

Un sueño: Para nadie es un secreto que Radamel Falcao es hincha de Millonarios. En reiteradas ocasiones, el artillero samario ha manifestado su deseo por vestir la camiseta azul y, a sus 34 años, finalizar su carrera en Colombia no sería una idea descabellado.



Además, su esposa, Lorelei Taron, en una antigua entrevista confirmó el deseo de Radamel por vestir los colores del embajador: 'yo creo que en algún momento... ojalá. Seguro sí. A él le gusta y siempre dice que le gustaría jugar en Millonarios”, dijo Taron en aquel entonces. Lo que quiere decir que la decisión no sería personal, sino familiar, aspecto fundamental para el goleador.



Selección Colombia: Falcao García estaría mucho más cerca de la Tricolor si decide jugar en la Liga colombiana, que en otras ligas menos vistosas y competitivas como la MLS.



Con Reinaldo Rueda en la Selección Colombia, los jugadores del campeonato local tendrán más oportunidades de vestir la camiseta del combinado nacional, razón por la que estar en Millonarios, sería una buena oportunidad para Radamel en el cierre de su carrera.



Familia – Colombia: Desde muy joven, Falcao salió del país para brillar con su fútbol en el exterior. Junto a su esposa, Lorelei, han conformado una familia lejos de Colombia, sin embargo, el Tigre quiere que sus hijas, que han nacido en diferentes países, tengan ese arraigo colombiano, por lo que sería el momento ideal para que puedan disfrutar del país de origen.



No llegaría Falcao

Salario: Falcao es un jugador de talla mundial y su salario es bastante alto. En Galatasaray gana cerca de 5 millones de euros por temporada, una cifra imposible de pagar en el fútbol colombiano, menos en época de crisis. Si quiere jugar en Millonarios tendrá que disminuir considerablemente sus ingresos, aspecto que no es de sobra en una jugador con su lujos y obligaciones.



Jugador de élite: Si bien tiene 34 años y está cerca del final de su carrera, las condiciones de Falcao no dejarán de ser un dato menor, sus goles, movimientos y ambiciones, hacen del Tigre un jugador íntegro. En Europa lo quieren, pretendientes no le harán falta.



MLS: Son pocas la ligas que pueden llegar a pagar lo que gana un jugador de primer nivel en Europa, justamente, una de esas es la MLS. Inter de Miami, Portland Timbers y el Nashville Soccer Club han mostrado cierto tipo de interés por el colombiano y, pese a que no se han dado las negociaciones, la liga norteamericana sigue están en la órbita del artillero.



Además del gusto por la competencia, Estados Unidos es un país que atrae por la calidad de vida, se compara con algunos países del Viejo Continente, razón para que la MLS siga siendo una opción muy fuerte.