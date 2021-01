‘Nos ha costado trabajo’, Robles analiza inicio de Liga para el Cali

Deportivo Cali inició la liga colombiana con pie derecho. Este viernes recibirá en Palmaseca a Envigado, por la tercera fecha, después de haber vencido a Jaguares, en casa, y a Deportivo Pereira en condición de visitante, ambos por la mínima diferencia. En charla con FUTBOLRED, el volante Carlos Robles hizo un análisis de lo que ha sido el inicio del campeonato.

El exjugador del Tolima aseguró estar contento y a gusto en el elenco azucarero, al que llegó este 2021 como refuerzo. “La adaptación ha sido muy buena. Tenemos un grupo tranquilo, sano y humilde, con jugadores experimentados que aportan a los que vienen en proyección. Todos sabemos que Cali tiene una cantera maravillosa. El grupo me ha recibido de la mejor manera y eso me tiene contento”.



Tampoco dudó al decir que tomó la mejor decisión al fichar con Deportivo Cali. Cabe destacar que su nombre estuvo vinculado en otros dos equipos del fútbol colombiano. “Tomé la mejor decisión porque estoy contento en el Deportivo Cali. Espero que a final de año todo se ve reflejado con títulos, que es lo que exige un equipo como este”.



Entrando en materia y hablando puntualmente de lo deportivo, Robles destacó que han tenido rivales complicados en el inicio del campeonato. “Hemos conseguido resultados buenos y nos ha costado mucho trabajo, porque hemos jugado con equipos fuertes: Jaguares y Pereira. La gente a veces dice que son chicos, pero son equipos que se preparan muy bien y están peleando descenso, por lo que son muy complejos”.



El volante vallenato fue autocrítico y se refirió a los puntos que deben mejorar, pensando en el rival de este viernes. “La clave para mí ha sido que hemos sido pacientes a la hora de elaborar jugadas. Hemos enfrentando equipos que se repliegan y hemos tenido la paciencia para llegar a gol. Una de la consignas que tenemos es ser más eficaces, eso tenemos que mejorar, para no terminar sufriendo. Frente a Envigado hay que mantener la intensidad, porque son un equipo joven que corre mucho. Con el juego de nosotros, tenencia de balón y siendo profundos, así vamos a generar para ir en busca de los 3 puntos”.



En redes sociales, los aficionados (no solo hinchas del Cali) lo piden en la formación titular y resaltan sus virtudes en la cancha. En el último partido ingresó para el segundo tiempo y fue pieza clave en el triunfo.



Al respecto dijo: “cuando uno llega a un equipo nadie garantiza que vayas a ser titular. Lo único que garantizan es que tienes un trabajo y tienes que buscar cómo llegar a la titular. Lo he hecho con mucho esfuerzo y no es fácil llegar a un equipo que tiene jugadores fuertes en esa posición, así que vengo trabajándome fuerte y consiente de que apenas vengo llegando. Cada vez que tenga la oportunidad de actuar, daré lo mejor”.