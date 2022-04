Falcao, sin buenas noticias: baja en Rayo se prolonga ¿Cuándo volverá?

El delantero colombiano Radamel Falcao García, que se recupera de una lesión muscular, no jugará frente al Valencia tras seguir de baja y no haberse incorporado a la dinámica de trabajo de sus compañeros, según confirmó este domingo su técnico, Andoni Iraola.

Falcao arrastra una lesión muscular en un gemelo desde hace seis semanas, sigue al margen del grupo y su regreso está pendiente de que mejore de esas molestias que le mantienen sin jugar desde el 26 de febrero frente al Real Madrid.



"Falcao está lesionado y va a seguir fuera. No solemos poner partes médicos, pero todavía no ha entrenado con el grupo y para el partido de mañana no vamos a poder contar con él", dijo Iraola, en conferencia de prensa, tras el entrenamiento vespertino.



La lesión muscular que sufre el colombiano no le está permitiendo gozar de continuidad en este 2022 y, de momento, le impidió jugar el histórico partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Betis y los cuatro últimos encuentros de Liga frente al Cádiz, Sevilla, Atlético de Madrid y Granada.



Falcao ha disputado esta campaña 20 partidos oficiales con el Rayo, ocho como titular, y ha marcado cinco goles en 769 minutos de juego. La baja del 'Tigre' está siendo un contratiempo importante para Andoni Iraola, puesto que el equipo madrileño atraviesa una grave crisis con el gol. En los once partidos de Liga que lleva disputados este 2022 no ha ganado ninguno y solo ha marcado cinco goles.



EFE