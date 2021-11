¿Y qué es la vida de James? Al Rayyan y la agenda que espera en Catar

De James Rodríguez, salvo el nuevo tinte azul aguamarina, se ha sabido poco, especialmente en Catar, donde pagan su salario y conocen poco de lo que pasará con él en los próximos días.

El creativo regresó a la Selección Colombia para la última fecha de Eliminatorias, contra Brasil (derrota 0-1) y Paraguay (0-0) y se mostró físicamente apto, más allá de la evidencia de que le falta un ritmo casi imposible de alcanzar en la lejana liga en la que hoy compite.



Sin embargo, con su talento se abrió puertas y fue bien valorado, hasta el momento polémico de su última expulsión, contra Al Arabi, cuando perdió la cabeza y hasta intentó agredir al árbitro. Ese detalle va a marcar la decisión sobre la cantidad de fechas de sanción que le puedan imponer. No hay certezas, algunos creen que no será tan radical, pero la incertidumbre es total.



Es un hecho que para este sábado, contra Al Ahli (10:10 a.m.), no estará. La duda es qué pasará cuando venga Al Wakrah el 5 de diciembre (8:00 a. m.) y después contra Umm Salal, el día 9 de diciembre (8:00 a. m.), con el creativo.



Se espera que el colombiano no tenga problemas para estar en los duelos del 14 de diciembre, contra Al Shamal (10:10 a.m.), ni en el que será el cierre de 2021, el día 20, contra Qatar SC.



Habrá que esperar cuántos minutos suma, un detalle no menor teniendo en cuenta que Colombia lo necesita a tope para los definitivos partidos de enero de 2022, cuando se decidirá buena parte de la suerte en el camino al Mundial de Catar. Rueda toma nota y James sabe que no puede dar un solo paso en falso más. Es un hecho que sería ideal verlo destacarse en otra competencia, pero lo que hay es lo que hay. Y en eso es donde tiene que lucirse el zurdo si quiere mantenerse en la selección nacional.