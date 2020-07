Inevitable descenso en Espanyol: Espinosa, cerca de jugar en la 'B'

Leganés, con un gol del argentino Jonathan Silva en el minuto 53, agitó un partido muy gris por parte de ambos conjuntos en el RCDE Stadium y dejó sin puntos al Espanyol, que actualmente está a once de la permanencia y a un paso de certificar matemáticamente el descenso a Segunda División, mientras que el cuadro madrileño que dirige el mexicano Javier Aguirre se aferra a la esperanza.

Las urgencias eran claras para ambos conjuntos. También el miedo a fallar. El choque empezó sin riesgos, con un ritmo lento, calibrando las opciones y esperando el error del rival. El Leganés, con línea de cinco atrás, cedió parte del protagonismo al anfitrión, que intentaba buscar hueco en la muralla de Aguirre. Los dos equipos tenían dificultades para crear peligro en el área rival. El Leganés tanteaba el área de Diego López con centros laterales y algún disparo aislado de Siovas.



En el Espanyol, Raúl de Tomás, que sufrió un golpe en la cabeza, no encontraba el camino del área. No había sensación de peligro en el RCDE Stadium. Solo Wu Lei puso algo de emoción en el descuento de la primera mitad. El extremo chino tuvo una ocasión muy clara después de un centro lateral, pero la zaga del Leganés impidió un remate muy peligroso para Cuéllar.



Ninguno de los equipos pudo romper el equilibrio en el marcador en los 45 minutos iniciales. En la reanudación, el encuentro se agitó. Wu Lei seguía bajo los focos y pudo marcar un tanto que el colegiado anuló por un ajustado fuera de juego. Minutos después, Rubén Pérez probó fortuna con un latigazo desviado, pero fue Jonathan Silva el que se llevó el premio en el feudo blanquiazul. El futbolista firmó el único tanto del choque en el minuto 53 tras deshacerse de los dos centrales del Espanyol. Diego López no pudo hacer nada para evitar el 0-1.



En la siguiente acción, Raúl de Tomás intentó empatar el partido de falta directa, aunque Cuéllar estuvo atento al disparo. Rufete movió el banquillo buscando soluciones y apostó por un doble cambio ofensivo: entraron Vargas y Calleri por Wu Lei y Pedrosa. El cuadro catalán, tocado por el tanto visitante, fue recuperando el dominio del balón paulatinamente, pero no llegó a inquietar al Leganés, que disfrutaba de su ventaja en el luminoso sin riesgos.



Raúl de Tomas tuvo una de las oportunidades más peligrosas para los suyos, pero el gol fue anulado por fuera de juego en el minuto 70. Los compases finales transcurrieron sin excesivas opciones para el Espanyol, con uno menos tras la expulsión de Calleri. En el descuento, el Leganés se encerró atrás y aguantó. Incluso asustó en alguna contra.