Envigado no se rinde: su decisión sobre el traspaso de James a Everton

El traspaso de James Rodríguez a Everton, más bien la cifra real que pagó el club británico al Real Madrid por sus servicios, sigue siendo un tema de agria discusión.

Y no es solo el morbo de saber qué tanto cedió el equipo 'merengue' para librarse de sus desencuentros con Zinedine Zidane -aunque hay que reconocer que hay mucho de eso- sino, como todo, un asunto de plata.



En los últimos días Banfield sorprendió con un anuncio de lo más inesperado: James habría salido gratis.



“Lamentablemente por el pase de James Rodríguez del Real Madrid al Everton a Banfield no le corresponde dinero. La transacción se hizo sin costo, como si fuera un jugador libre. Ya se hicieron las consultas pertinentes a los dos clubes involucrados y a los organismos correspondientes. En todos los casos nos confirmaron que el club no recibirá dinero por mecanismo de solidaridad”, señaló el tesorero de Banfield, Ignacio Uzquiza.



Así, lapidario, fue el club, segundo destino del talentoso zurdo en su carrera profesional. Pero que los argentinos se hayan conformado con esa versión no quiere decir que todos lo deban hacer igual. Al menos no Envigado FC.



"Claro, esperamos recibir el porcentaje que tenemos por la formación de James. Ya presentamos la solicitud a través de nuestra abogada y el sistema TMS, como manda FIFA. Esperamos una pronta respuesta", le dijo Ramiro Ruiz, presidente de Envigado, a FUTBOLRED en Medellín.



¿No se enteraron que Banfield ya hizo la consulta y le dijeron que no hay dinero? Para Envigado lo único real son los conductos oficiales y esos, hasta ahora, no se han agotado. Están en trámite.



¿A qué apela el club antioqueño? A que la FIFA establece que los clubes donde se forman los futbolistas entre los 12 y los 23 años tienen derecho a percibir hasta un 5 % de los ingresos en caso de futuros traspasos, a razón de 0,25 % por año entre los 12 y los 15 años y de 0,50 % entre los 16 y los 23. Cuentan en la casa naranja con un ingreso cercano a los US$250.000, si es que el traspaso está sobre los 25 millones de euros que dice la prensa en España e Inglaterra.



Y tienen una pista más: portales especializados en transferencias e inclusive la web oficial de la Premier League, cuentan a James como una transferencia desde Real Madrid y no como agente libre. Al único que reportan en esas condiciones por ahora en las altas del Everton es a Nkounkou.



¿Quién no está diciendo la verdad en este caso? La prueba reina es el TMS. En cuanto se cargue allí la información real del traspaso se sabrá si Envigado peca de optimista, si lo hace Banfield de crédulo y si es verdad que un jugador con el cartel y el mercado de James puede irse sin dejar dinero de un club como Real Madrid, que privilegia el negocio por encima de toda simpatía personal. 'Business are business", más si en el medio está Florentino Pérez...