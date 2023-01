James no se irá de Olympiacos: niegan ofertas por el volante

Desde su llegada al Olympiacos de Grecia, James Rodríguez volvió a nacer y encontró su lugar en el mundo, un equipo que le devolvió el nivel futbolístico y continuidad que necesitaba tras no tener éxito en el fútbol de Catar.



El mediocampista de 31 años ha tenido una buena temporada con Olympiacos y ha sido importante en el equipo de El Pireo, gracias a que ha sido el eje conductor del equipo del español Michel, quien ha depositado confianza en el colombiano.



De hecho, hace unos días se conoció que James Rodríguez tendría ofertas para ir al fútbol de Turquía y ser refuerzo de Galatasaray, pero desde Grecia desmintieron totalmente una posible salida del volante colombiano a dicho club, pues sigue siendo prioridad en el proyecto del Olympiacos.



“Aunque no queremos responder a la ficción, dejamos claro que James no es concesional y que no está en ninguna discusión con ningún equipo”, dijo el periodista griego, Nikos Kotsis, quien cubre la actualidad del Olympiacos.



Κατηγορηματική διάψευση @olympiacosfc για τα σενάρια περί @GalatasaraySK & @jamesdrodriguez:

«Αν και δεν θέλουμε να απαντάμε σε μυθεύματα, ξεκαθαρίζουμε ότι ο Χάμες ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ και ότι δεν κάνουμε καμιά συζήτηση με καμία ομάδα»! #OlympiakosFC #Ολυμπιακος pic.twitter.com/D5GmDq600X — Nikos Kotsis (@Nikos_Kotsis) January 14, 2023

De esta manera, la posible salida de James del Olympiacos queda totalmente descartada y lo cierto es que será tenido en cuenta dentro de los convocados para el próximo partido de su equipo contra Aris en la jornada 18 de la Liga de Grecia, el domingo 15 de enero a las 12:30 p.m.