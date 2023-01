La curiosa anécdota de Teo en Argentina: ‘Perfume europeo, papi’

Teófilo Gutiérrez ha sido uno de los jugadores colombianos que tiene muy buenos recuerdos en Argentina. Su paso por clubes como Racing, Lanús, River Plate y Rosario Central, lo dejan como uno de los delanteros destacados del país en el tiempo reciente.



En su paso por Argentina, dejó grandes recuerdos, pues entre las victorias, derrotas y su personalidad, creó bastantes anécdotas que incluso, hasta hoy salen a la luz. Fausto Grillo, jugador argentino, contó una de esas que vivió con el colombiano.



La anécdota del jugador Fausto Grillo, con el delantero Teófilo Gutiérrez 😂.



pic.twitter.com/8AAUA4TbEE — Romario Quintero R (@RomarioQR) January 14, 2023

El jugador con paso por Turquía, China, Italia, Grecia y España, contó la anécdota que vivió con el atacante colombiano “Estábamos en un Vélez-Rosario, me tocaba marcar a Teo Gutiérrez. Estaba de espaldas, aguantando. Voy a meterle un ‘cortico’ como para entrar en el roce conmigo. Él me dice ‘Perfume europeo, cuando vayas a Europa lo vas a conocer’ esas cosas son graciosas, yo me morí. Fue una linda experiencia”.