¿Se torció el acuerdo? ¡Despierta, Nacional! Novedades en caso Cardona

¿No que estaba todo hecho? Es el tema con los negocios en el fútbol: a veces hasta firmado se tuerce todo por un detalle, un imprevisto, una contingencia.

Es lo que pudo haber pasado con el fichaje de Edwin Cardona a Racing de Argentina, que en 24 horas se complicó: aunque este jueves era un hecho y estaba acordado "en un 90 por ciento", según el periodista Tomás Dávila de ESPN, de repente parece que el rumbo del negocio cambió.



Según reportó AS Argentina, las complicaciones surgieron por la cifra definitiva de venta del jugador desde Xolos de Tijuana, club con el que aún tiene contrato. Las posturas se habrían alejado al conocerse que no habrá rebajas sobre los 3,3 millones de dólares que pretenderían los mexicanos como precio mínimo.



Nuevos rumores sugirieron que el jugador tampoco estaba completamente a gusto con la oferta salarial, pero había confianza en que eso podría solucionarse.



El tema es que, si realmente las posturas se alejaron tanto, el jugador ha quedado en el limbo: Racing era su opción más concreta pues el interés de Atlético Nacional no llegaría, al menos por ahora, a una cifra de venta tan alta.



Alexander Mejia, Daniel Mantilla y Jhon Duque son los refuerzos del verde por ahora, jugadores que podrían dar margen de negociación por un jugador costoso como Cardona o el propio Giovanni Moreno: "todos los jugadores que tuvieron un buen pasado en Atlético Nacional y hoy gozan de un buen presente, como ambos casos, siempre serán opciones válidas, pero preferimos no especular y solo hablar de situaciones cuando se concretan. Estos casos no son la excepción", dijo Emilio Gutiérrez, presidente de Nacional al diario El Colombiano.



Así las cosas, en medio de especulaciones y rumores, nada está claro sobre el futuro de Cardona, quien sigue fuera del radar de Selección Colombia y espera alguna confirmación para empezar a preparar la temporada.