¿Se acabó la ilusión de Nacional? Edwin Cardona seguiría en Argentina

Finalmente, la novela de Edwin Cardona, Xolos, Racing y Atlético Nacional llegó a su final. O por lo menos, lo que se conoció este viernes 7 de enero. El conjunto verdolaga hizo un último intento por traerlo al fútbol colombiano, pero el conjunto argentino a cambio de 3,3 millones de dólares se hará del 50% del pase con un contrato a tres años.



A pesar de tener un acuerdo salarial y la voluntad del jugador en estar en Colombia y jugar en Nacional, no hubo consenso con Xolos de Tijuana, equipo que buscaba vender un porcentaje del pase en un jugador que no pudo aprovechar y que no era tenido en cuenta para la presente temporada en la Liga MX.

Según el periodista de ESPN Tomás Dávila, quien cubre la información de Racing, indicó que ya hubo acuerdo total entre los clubes, Cardona ya tiene definido un vuelo chárter para que llegue a Argentina, se haga los exámenes médicos y se integre a la disciplina de Fernando Gago, técnico de la ‘academia’. Nacional hizo un último intento económico, habría incluido en el negocio a Andrés Andrade, pero no prosperó.



En el conjunto antioqueño, esperan cerrar la incorporación de Giovanni Moreno y el lateral boliviano Roberto Carlos Fernández, aunque Álvaro Angulo también estaría en la órbita del club verde.



